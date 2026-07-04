ICC T20 World Cup, Americas Qualifier, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC T20 World Cup, Americas Qualifier, Women

Sriharsha, Sindhu

USA

Martinez, Mariana

Argentina

Kodali, Geetika

USA

Chudasama, Aditi

USA

Aras, Jivana

USA

Cardoso, Laura

Brazil

Avery, Roberta

Bhogle, Gargi

USA

Saxena, Divya

Kenya

Wallerson, Onika

USA

Iftikhar, Uzma

USA

Vaghela, Isani

USA

Thadani, Suhani

USA

Kolan, Anika

USA

Singh, Ritu

USA

Dhingra, Disha

USA

Willathgamuwa, Jessica

USA

Pagydyala, Chetna Reddy

USA

Greloni, Catalina

Argentina

Lollo, Malena

Sosa, Constanza

Argentina

Stocks, Alison

Argentina

Cullen, Julieta Cabal

Argentina

Castineiras, Maria

Argentina

Vasquez, Veronica

Argentina

Galan, Albertina

Basile, Tamara

Argentina

Taylor, Lucia

Argentina

Prince, Alison

Argentina

Fuentes, Naara Patron

Argentina

Emch, Alina

Argentina

Zia, Saniyah

Canada

Gallagher, Nicole

Canada

Vithanage, Vijayani

Canada

Zafar, Sana

Canada

Kapadia, Krima

Brazil

Hundal, Mannat

Canada

Misra, Rhea

Canada

Mcgahey, Danielle

Canada

Perera, Achini

Bader, Habeeba

Canada

Qazi, Kainat

Canada

Rajput, Rabbjyot

Canada

Silva, Laura

Silva, Maria Luisa Garcia

Brazil

Artur, Marianne

Brazil

Ribeiro, Maria

Brazil

Nascimento, Carolina Silva

Brazil

Machado, Monnike Rufino

Brazil

Boas, Lindsay Vilas

Brazil

Bruna, Mayara

Brazil

Muller, Evelyn

Brazil

Sabino, Ana Clara

Brazil

Monteiro, Nicole

Brazil

Sousa, Renata

Brazil

Kaur, Amarpal