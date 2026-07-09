ODI Series Ireland vs West Indies, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series Ireland vs West Indies, Women

Matthews, Hayley

Barbados

Taylor, Stafanie

Jamaica

Lewis, Gaby

Ireland

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Prendergast, Orla

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

McCartney, Kia

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Dempsey, Georgina

Ireland

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Mangru, Mandy

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Hector, Shawnisha