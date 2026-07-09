Follow us
Matthews, Hayley
Barbados
Taylor, Stafanie
Jamaica
Lewis, Gaby
Ireland
Dottin, Deandra
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Prendergast, Orla
Coulter Reilly, Christina
Maguire, Jane
Maguire, Aimee
Murray, Cara
Paul, Leah
Dalzell, Alana
Hunter, Amy
McCartney, Kia
Little, Louise
Stokell, Rebecca
Forbes, Sarah
Dempsey, Georgina
Fletcher, Afy
Grenada
Joseph, Qiana
Saint Lucia
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
James, Zaida
Mangru, Mandy
Grimmond, Realeanna
Munisar, Ashmini
Ramharack, Karishma
Trinidad and Tobago
Alleyne, Aaliyah
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Hector, Shawnisha