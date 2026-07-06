Senior Womens T20 Trophy Points Table 2026

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Baroda
BarodaBAR		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Vidarbha
VidarbhaVID		19 OctDBAR vs VID T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Jammu And Kashmir
Jammu And KashmirJAM		17 OctDBAR vs JAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Gujarat CA
Gujarat CAGUJ		15 OctDBAR vs GUJ T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Uttar Pradesh
Uttar PradeshUTT		13 OctDBAR vs UTT T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Kerala
KeralaKER		11 OctDBAR vs KER T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Kerala
KeralaKER		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Mumbai
MumbaiMUM		19 OctDKER vs MUM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Gujarat CA
Gujarat CAGUJ		17 OctDGUJ vs KER T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Jammu And Kashmir
Jammu And KashmirJAM		15 OctDJAM vs KER T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Bihar
BiharBIH		13 OctDBIH vs KER T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Baroda
BarodaBAR		11 OctDBAR vs KER T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Bihar
BiharBIH		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Jammu And Kashmir
Jammu And KashmirJAM		19 OctDBIH vs JAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Mumbai
MumbaiMUM		17 OctDBIH vs MUM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		15 OctDBIH vs VID T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Kerala
KeralaKER		13 OctDBIH vs KER T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Uttar Pradesh
Uttar PradeshUTT		11 OctDBIH vs UTT T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Jammu And Kashmir
Jammu And KashmirJAM		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Bihar
BiharBIH		19 OctDBIH vs JAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Baroda
BarodaBAR		17 OctDBAR vs JAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Kerala
KeralaKER		15 OctDJAM vs KER T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		13 OctDJAM vs VID T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Gujarat CA
Gujarat CAGUJ		11 OctDGUJ vs JAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Gujarat CA
Gujarat CAGUJ		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Uttar Pradesh
Uttar PradeshUTT		19 OctDGUJ vs UTT T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Kerala
KeralaKER		17 OctDGUJ vs KER T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Baroda
BarodaBAR		15 OctDBAR vs GUJ T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Mumbai
MumbaiMUM		13 OctDGUJ vs MUM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Jammu And Kashmir
Jammu And KashmirJAM		11 OctDGUJ vs JAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Uttar Pradesh
Uttar PradeshUTT		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Gujarat CA
Gujarat CAGUJ		19 OctDGUJ vs UTT T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		17 OctDUTT vs VID T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Mumbai
MumbaiMUM		15 OctDMUM vs UTT T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Baroda
BarodaBAR		13 OctDBAR vs UTT T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Bihar
BiharBIH		11 OctDBIH vs UTT T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025

Group Super League, Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Vidarbha
VidarbhaVID		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Delhi
DelhiDEL		29 OctDVID vs DEL T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 29.10.2025
Baroda
BarodaBAR		19 OctDBAR vs VID T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Uttar Pradesh
Uttar PradeshUTT		17 OctDUTT vs VID T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Bihar
BiharBIH		15 OctDBIH vs VID T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Jammu And Kashmir
Jammu And KashmirJAM		13 OctDJAM vs VID T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAD		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Karnataka
KarnatakaKAR		29 OctDMAD vs KAR T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 29.10.2025
Pondicherry
PondicherryPON		19 OctDMAD vs PON T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		17 OctDMAD vs RAJ T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Tamil Nadu
Tamil NaduTAM		15 OctDMAD vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Punjab
PunjabPUN		13 OctDMAD vs PUN T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Karnataka
KarnatakaKAR		900900DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAD		29 OctDMAD vs KAR T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 29.10.2025
Delhi
DelhiDEL		25 OctDKAR vs DEL T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 25.10.2025
Hyderabad
HyderabadHYD		19 OctDHYD vs KAR T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Chhattisgarh
ChhattisgarhCHH		17 OctDCHH vs KAR T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Odisha
OdishaODI		15 OctDKAR vs ODI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Delhi
DelhiDEL		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Vidarbha
VidarbhaVID		29 OctDVID vs DEL T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 29.10.2025
Karnataka
KarnatakaKAR		25 OctDKAR vs DEL T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 25.10.2025
Chandigarh
ChandigarhCHA		17 OctDCHA vs DEL T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Jharkhand
JharkhandJHA		15 OctDDEL vs JHA T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Assam
AssamASS		11 OctDASS vs DEL T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025

Group Super League, Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Mumbai
MumbaiMUM		900900DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Railways
RailwaysRAI		29 OctDMUM vs RAI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 29.10.2025
Maharashtra
MaharashtraMAH		25 OctDMUM vs MAH T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 25.10.2025
Kerala
KeralaKER		19 OctDKER vs MUM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Bihar
BiharBIH		17 OctDBIH vs MUM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Uttar Pradesh
Uttar PradeshUTT		15 OctDMUM vs UTT T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Maharashtra
MaharashtraMAH		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Mumbai
MumbaiMUM		25 OctDMUM vs MAH T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 25.10.2025
Saurashtra
SaurashtraSAU		19 OctDMAH vs SAU T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Punjab
PunjabPUN		17 OctDMAH vs PUN T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Bengal
BengalBEN		15 OctDBEN vs MAH T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		13 OctDMAH vs RAJ T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Haryana
HaryanaHAR		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Odisha
OdishaODI		19 OctDHAR vs ODI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Hyderabad
HyderabadHYD		17 OctDHAR vs HYD T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Andhra
AndhraAND		15 OctDAND vs HAR T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Karnataka
KarnatakaKAR		13 OctDHAR vs KAR T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Himachal Pradesh
Himachal PradeshHIM		11 OctDHAR vs HIM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Railways
RailwaysRAI		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Mumbai
MumbaiMUM		29 OctDMUM vs RAI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 29.10.2025
Jharkhand
JharkhandJHA		19 OctDJHA vs RAI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Goa
GoaGOA		17 OctDGOA vs RAI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Uttarakhand
UttarakhandUTRH		15 OctDRAI vs UTRH T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Assam
AssamASS		13 OctDASS vs RAI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Punjab
PunjabPUN		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Rajasthan
RajasthanRAJ		19 OctDPUN vs RAJ T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Maharashtra
MaharashtraMAH		17 OctDMAH vs PUN T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Pondicherry
PondicherryPON		15 OctDPON vs PUN T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAD		13 OctDMAD vs PUN T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Bengal
BengalBEN		11 OctDBEN vs PUN T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Bengal
BengalBEN		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Tamil Nadu
Tamil NaduTAM		19 OctDBEN vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Pondicherry
PondicherryPON		17 OctDBEN vs PON T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Maharashtra
MaharashtraMAH		15 OctDBEN vs MAH T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Saurashtra
SaurashtraSAU		13 OctDBEN vs SAU T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Punjab
PunjabPUN		11 OctDBEN vs PUN T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Tamil Nadu
Tamil NaduTAM		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Bengal
BengalBEN		19 OctDBEN vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Saurashtra
SaurashtraSAU		17 OctDSAU vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAD		15 OctDMAD vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Pondicherry
PondicherryPON		13 OctDPON vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		11 OctDRAJ vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Punjab
PunjabPUN		19 OctDPUN vs RAJ T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAD		17 OctDMAD vs RAJ T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Saurashtra
SaurashtraSAU		15 OctDRAJ vs SAU T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Maharashtra
MaharashtraMAH		13 OctDMAH vs RAJ T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Tamil Nadu
Tamil NaduTAM		11 OctDRAJ vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Pondicherry
PondicherryPON		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAD		19 OctDMAD vs PON T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Bengal
BengalBEN		17 OctDBEN vs PON T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Punjab
PunjabPUN		15 OctDPON vs PUN T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Tamil Nadu
Tamil NaduTAM		13 OctDPON vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Maharashtra
MaharashtraMAH		11 OctDMAH vs PON T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Saurashtra
SaurashtraSAU		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Maharashtra
MaharashtraMAH		19 OctDMAH vs SAU T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Tamil Nadu
Tamil NaduTAM		17 OctDSAU vs TAM T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		15 OctDRAJ vs SAU T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Bengal
BengalBEN		13 OctDBEN vs SAU T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAD		11 OctDMAD vs SAU T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025

Group C

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Odisha
OdishaODI		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Haryana
HaryanaHAR		19 OctDHAR vs ODI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 19.10.2025
Tripura
TripuraTRI		17 OctDODI vs TRI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 17.10.2025
Karnataka
KarnatakaKAR		15 OctDKAR vs ODI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 15.10.2025
Andhra
AndhraAND		13 OctDAND vs ODI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 13.10.2025
Chhattisgarh
ChhattisgarhCHH		11 OctDCHH vs ODI T20 Senior Womens T20 Trophy Results Score 11.10.2025
Chhattisgarh
ChhattisgarhCHH		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Himachal Pradesh