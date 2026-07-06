Senior Womens T20 Trophy Points Table 2026
Group A
Group Super League, Group B
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
VidarbhaVID
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
Madhya PradeshMAD
|8
|0
|0
|8
|0
|0
|DDDDD
KarnatakaKAR
|9
|0
|0
|9
|0
|0
|DDDDD
DelhiDEL
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
Group Super League, Group A
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
MumbaiMUM
|9
|0
|0
|9
|0
|0
|DDDDD
MaharashtraMAH
|8
|0
|0
|8
|0
|0
|DDDDD
HaryanaHAR
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
RailwaysRAI
|6
|0
|0
|6
|0
|0
|DDDDD
Group B
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
PunjabPUN
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
BengalBEN
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
Tamil NaduTAM
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
RajasthanRAJ
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
PondicherryPON
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
SaurashtraSAU
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
Group C
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
OdishaODI
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
ChhattisgarhCHH
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD