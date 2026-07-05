Emirates D20 Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Ecb Blues
Ecb BluesECB		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Sharjah
SharjahSHA		24 OctDSHA vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 24.10.2025
Sharjah
SharjahSHA		22 OctDECB vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 22.10.2025
Fujairah
FujairahFUJ		21 OctDFUJ vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 21.10.2025
Abu Dhabi
Abu DhabiABU		19 OctDECB vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 19.10.2025
Dubai
DubaiDUB		17 OctDECB vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 17.10.2025
Sharjah
SharjahSHA		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Ecb Blues
Ecb BluesECB		24 OctDSHA vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 24.10.2025
Ecb Blues
Ecb BluesECB		22 OctDECB vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 22.10.2025
Ajman
AjmanAJM		19 OctDAJM vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 19.10.2025
Abu Dhabi
Abu DhabiABU		18 OctDSHA vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 18.10.2025
Fujairah
FujairahFUJ		16 OctDFUJ vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 16.10.2025
Abu Dhabi
Abu DhabiABU		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Fujairah
FujairahFUJ		22 OctDABU vs FUJ T20 Emirates D20 Results Score 22.10.2025
Dubai
DubaiDUB		20 OctDDUB vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 20.10.2025
Ecb Blues
Ecb BluesECB		19 OctDECB vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 19.10.2025
Sharjah
SharjahSHA		18 OctDSHA vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 18.10.2025
Ajman
AjmanAJM		17 OctDAJM vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 17.10.2025
Ajman
AjmanAJM		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Dubai
DubaiDUB		21 OctDAJM vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 21.10.2025
Fujairah
FujairahFUJ		20 OctDFUJ vs AJM T20 Emirates D20 Results Score 20.10.2025
Sharjah
SharjahSHA		19 OctDAJM vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 19.10.2025
Abu Dhabi
Abu DhabiABU		17 OctDAJM vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 17.10.2025
Ecb Blues
Ecb BluesECB		16 OctDAJM vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 16.10.2025
Dubai
DubaiDUB		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Ajman
AjmanAJM		21 OctDAJM vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 21.10.2025
Abu Dhabi
Abu DhabiABU		20 OctDDUB vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 20.10.2025
Fujairah
FujairahFUJ		18 OctDFUJ vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 18.10.2025
Ecb Blues
Ecb BluesECB		17 OctDECB vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 17.10.2025
Sharjah
SharjahSHA		15 OctDSHA vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 15.10.2025
Fujairah
FujairahFUJ		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Abu Dhabi
Abu DhabiABU		22 OctDABU vs FUJ T20 Emirates D20 Results Score 22.10.2025
Ecb Blues
Ecb BluesECB		21 OctDFUJ vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 21.10.2025
Ajman
AjmanAJM		20 OctDFUJ vs AJM T20 Emirates D20 Results Score 20.10.2025
Dubai
DubaiDUB		18 OctDFUJ vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 18.10.2025
Sharjah
SharjahSHA		16 OctDFUJ vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 16.10.2025

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