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T20
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Emirates D20
Emirates D20 Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Ecb Blues
ECB
11
0
0
11
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Sharjah
SHA
24 Oct
D
SHA vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 24.10.2025
Sharjah
SHA
22 Oct
D
ECB vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 22.10.2025
Fujairah
FUJ
21 Oct
D
FUJ vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 21.10.2025
Abu Dhabi
ABU
19 Oct
D
ECB vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 19.10.2025
Dubai
DUB
17 Oct
D
ECB vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 17.10.2025
Sharjah
SHA
11
0
0
11
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Ecb Blues
ECB
24 Oct
D
SHA vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 24.10.2025
Ecb Blues
ECB
22 Oct
D
ECB vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 22.10.2025
Ajman
AJM
19 Oct
D
AJM vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 19.10.2025
Abu Dhabi
ABU
18 Oct
D
SHA vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 18.10.2025
Fujairah
FUJ
16 Oct
D
FUJ vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 16.10.2025
Abu Dhabi
ABU
10
0
0
10
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Fujairah
FUJ
22 Oct
D
ABU vs FUJ T20 Emirates D20 Results Score 22.10.2025
Dubai
DUB
20 Oct
D
DUB vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 20.10.2025
Ecb Blues
ECB
19 Oct
D
ECB vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 19.10.2025
Sharjah
SHA
18 Oct
D
SHA vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 18.10.2025
Ajman
AJM
17 Oct
D
AJM vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 17.10.2025
Ajman
AJM
10
0
0
10
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Dubai
DUB
21 Oct
D
AJM vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 21.10.2025
Fujairah
FUJ
20 Oct
D
FUJ vs AJM T20 Emirates D20 Results Score 20.10.2025
Sharjah
SHA
19 Oct
D
AJM vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 19.10.2025
Abu Dhabi
ABU
17 Oct
D
AJM vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 17.10.2025
Ecb Blues
ECB
16 Oct
D
AJM vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 16.10.2025
Dubai
DUB
10
0
0
10
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Ajman
AJM
21 Oct
D
AJM vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 21.10.2025
Abu Dhabi
ABU
20 Oct
D
DUB vs ABU T20 Emirates D20 Results Score 20.10.2025
Fujairah
FUJ
18 Oct
D
FUJ vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 18.10.2025
Ecb Blues
ECB
17 Oct
D
ECB vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 17.10.2025
Sharjah
SHA
15 Oct
D
SHA vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 15.10.2025
Fujairah
FUJ
10
0
0
10
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Abu Dhabi
ABU
22 Oct
D
ABU vs FUJ T20 Emirates D20 Results Score 22.10.2025
Ecb Blues
ECB
21 Oct
D
FUJ vs ECB T20 Emirates D20 Results Score 21.10.2025
Ajman
AJM
20 Oct
D
FUJ vs AJM T20 Emirates D20 Results Score 20.10.2025
Dubai
DUB
18 Oct
D
FUJ vs DUB T20 Emirates D20 Results Score 18.10.2025
Sharjah
SHA
16 Oct
D
FUJ vs SHA T20 Emirates D20 Results Score 16.10.2025
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