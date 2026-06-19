Match details Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 19.06.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

(6 ov.) 70/1

SAN
SAN

150

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Los Angeles Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Friday, June 19, 2026 08:30 PM (GMT+0)
Venue:Great Park Cricket Stadium, California, PA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersMunro Colin, Chand Unmukt, Powell Rovman, Badar Saif, Fletcher Andre, Holder Jason, Russell Andre, Narine Sunil, Schalkwyk Shadley Van, Tromp Matthew, Roux Carmi le
BenchAli Khan Muhammad Ahsan, Gattepalli Karthik, Hales Alex, Hamilton Jahmar, Kumar Nitish, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher

San Francisco Unicorns Squad

PlayersAllen Finn, Pretorius Lhuan-dre, Peake Oliver, Khan Hassan, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Short Matt, Azam Hammad, Mudassar Ghulam, Rauf Haris, Couch Brody L, Siddle Peter
BenchAshwin Ravichandran, Bartlett Xavier, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Hardie Aaron, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Zia-ul-Haq

Venue Guide

StadiumGreat Park Cricket Stadium
CityCalifornia, PA
Capacity10000
Ends
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