Match details Los Angeles Knight Riders vs Mi New York T20 Major League Cricket 05.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
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Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Mi New York won the toss and opt to bat
Time:Sunday, July 05, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:Great Park Cricket Stadium, California, PA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersFletcher Andre, Chand Unmukt, Tromp Matthew, Powell Rovman, Holder Jason, Hamilton Jahmar, Allen Fabian, Russell Andre, Narine Sunil, Schalkwyk Shadley Van, Roux Carmi le
BenchAli Khan Muhammad Ahsan, Badar Saif, Gattepalli Karthik, Hales Alex, Kumar Nitish, Munro Colin, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher

Mi New York Squad

PlayersDe Kock Quinton, Patel Monank, Pooran Nicholas, Singh Tajinder, Pollard Kieron, Anderson Corey, Shepherd Romario, Bosch Corbin, Boult Trent, Kenjige Nosthush, Ugarkar Rushil
BenchAhmadzai Faisal Khan, Chopra Agni, de Villiers AB, Gayle Chris, Ghazanfar Allah Mohammad, Kohli Virat, Luus Tristan, Patel Sunny, Phillips Glenn, Rickelton Ryan, Root Joe, Singh Kunwarjeet, Williamson Kane

Venue Guide

StadiumGreat Park Cricket Stadium
CityCalifornia, PA
Capacity10000
Ends
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