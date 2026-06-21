Results Score Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 21.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Singh Harmeetall rounder
|25
|17
|1
|2
|147.06
|Shanaka Dasunall rounder
|14
|7
|1
|1
|200
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Narine Sunilall rounder
|4
|0
|18
|2
|4.5
|0
|0
|Schalkwyk Shadley Vanall rounder
|3
|0
|17
|3
|5.67
|1
|0
Latest Highlights
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15.3
W
Russell to Jasdeep Singh, appeal, wicket (bowled - Jasdeep Singh)
15.2
1
Russell to Baartman, 1 run
15.2
1
no ball