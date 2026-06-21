Results Score Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 21.06.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

115

LOS
LOS

196

Best Players

batterRB4s6sSR
Singh Harmeetall rounder251712147.06
Shanaka Dasunall rounder14711200
bowlerOMRWECOWDNB
Narine Sunilall rounder401824.500
Schalkwyk Shadley Vanall rounder301735.6710

Latest Highlights

15.3
W

Russell to Jasdeep Singh, appeal, wicket (bowled - Jasdeep Singh)

15.2
1

Russell to Baartman, 1 run

15.2
1

no ball

Read all highlights