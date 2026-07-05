Highlights Seattle Orcas vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 05.07.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

121

TEX
TEX

(5 ov.) 33/2

5.3
.

Jasdeep Singh to Rossouw, 0 runs

5.1
.

Jasdeep Singh to Ranjane, 0 runs

4.6
.

Baartman to Rossouw, 0 runs

4.5
1

Baartman to Ranjane, 1 run

4.4
.

Baartman to Ranjane, 0 runs

4.3
2

Baartman to Ranjane, 2 runs

4.2
1

Baartman to Rossouw, 1 run

4.1
.

Baartman to Rossouw, 0 runs

3.6
.

Gannon to Ranjane, 0 runs

3.5
.

Gannon to Ranjane, 0 runs

3.4
.

Gannon to Ranjane, 0 runs

3.3
4

Gannon to Ranjane, 4 runs

3.2
.

Gannon to Ranjane, 0 runs

3.1
1

Gannon to Rossouw, 1 run

2.6
W

Baartman to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)

2.5
.

Baartman to Mukkamalla, 0 runs

2.4
.

Baartman to Mukkamalla, 0 runs

2.3
1

Baartman to Rossouw, 1 run

2.2
.

Baartman to Rossouw, 0 runs

2.2
1

Baartman to Rossouw, wide

2.1
W

Baartman to du Plessis, review (out => out), wicket (lbw - du Plessis)

1.6
1

Jasdeep Singh to du Plessis, 1 run

1.5
.

Jasdeep Singh to du Plessis, 0 runs

1.4
4

Jasdeep Singh to du Plessis, 4 runs

1.3
2

Jasdeep Singh to du Plessis, 2 runs

1.2
6

Jasdeep Singh to du Plessis, 6 runs

1.1
.

Jasdeep Singh to du Plessis, 0 runs

1.1
1

Jasdeep Singh to du Plessis, wide

0.6
.

Stoinis to Mukkamalla, 0 runs

0.5
.

Stoinis to Mukkamalla, 0 runs

0.4
6

Stoinis to Mukkamalla, 6 runs

0.3
.

Stoinis to Mukkamalla, 0 runs

0.2
.

Stoinis to Mukkamalla, 0 runs

0.1
1

Baartman to du Plessis, 1 run

19.6
1

Mulder to Jasdeep Singh, 1 run

19.5
6

Mulder to Jasdeep Singh, 6 runs

19.5
1

Mulder to Jasdeep Singh, wide

19.4
.

Mulder to Jasdeep Singh, 0 runs

19.3
1

Mulder to Harmeet Singh, 1 run

19.2
4

Mulder to Harmeet Singh, 4 runs

19.1
1

Mulder to Jasdeep Singh, 1 run

18.6
W

De Silva to Baartman, review (out => out), wicket (lbw - Baartman)

18.5
1

De Silva to Jasdeep Singh, leg bye

18.4
.

De Silva to Jasdeep Singh, 0 runs

18.3
.

De Silva to Jasdeep Singh, 0 runs

18.2
2

De Silva to Jasdeep Singh, 2 runs

18.2
1

De Silva to Jasdeep Singh, wide

18.1
2

De Silva to Jasdeep Singh, 2 runs

17.6
W

Forrester to Jasdeep Singh, 1 run, appeal, wicket (run out - Gannon)

17.5
.

Forrester to Jasdeep Singh, 0 runs

17.5
1

Forrester to Jasdeep Singh, wide

17.4
.

Forrester to Jasdeep Singh, 0 runs

17.3
.

Forrester to Jasdeep Singh, 0 runs

17.2
1

Forrester to Gannon, 1 run

17.1
4

Forrester to Gannon, 4 runs

16.6
1

Milne to Gannon, 1 run

16.5
W

Milne to Gannon, 0 runs

16.4
2

Milne to Gannon, 2 runs

16.4
1

wide

16.3
1

Milne to Harmeet Singh, 1 run

16.2
.

Milne to Harmeet Singh, 0 runs

16.1
1

Milne to Gannon, 1 run

15.6
2

Forrester to Harmeet Singh, 2 runs

15.5
1

Forrester to Gannon, 1 run

15.4
2

Forrester to Gannon, 2 runs

15.3
2

Forrester to Gannon, 2 runs

15.2
2

Forrester to Gannon, 2 runs

15.1
.

Forrester to Gannon, 0 runs

14.6
1

De Silva to Gannon, 1 run

14.5
1

De Silva to Harmeet Singh, 1 run

14.4
.

De Silva to Harmeet Singh, 0 runs

14.3
1

De Silva to Gannon, 1 run

14.2
.

De Silva to Gannon, 0 runs

14.1
.

De Silva to Gannon, 0 runs

13.6
2

Forrester to Harmeet Singh, 2 runs

13.5
1

Forrester to Gannon, 1 run

13.4
1

Forrester to Harmeet Singh, 1 run

13.3
1

Forrester to Gannon, 1 run

13.2
1

Forrester to Harmeet Singh, 1 run

13.1
.

Forrester to Harmeet Singh, 0 runs

12.6
.

De Silva to Gannon, 0 runs

12.5
.

De Silva to Gannon, 0 runs

12.4
.

De Silva to Gannon, 0 runs

12.3
.

De Silva to Gannon, 0 runs

12.2
W

De Silva to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)

12.2
1

wide

12.1
2

De Silva to Stoinis, 2 runs

11.6
W

Forrester to Shanaka, appeal, wicket (bowled - Shanaka)

11.5
.

Forrester to Shanaka, 0 runs

11.4
1

Forrester to Stoinis, 1 run

11.3
.

Forrester to Stoinis, 0 runs

11.2
1

Forrester to Shanaka, 1 run

11.1
.

Forrester to Shanaka, 0 runs

10.6
1

Randhirsingh Lamba to Shanaka, 1 run

10.5
.

Randhirsingh Lamba to Shanaka, 0 runs

10.4
4

Randhirsingh Lamba to Shanaka, 4 runs

10.3
6

Randhirsingh Lamba to Shanaka, 6 runs

10.2
.

Randhirsingh Lamba to Shanaka, 0 runs

10.1
1

Randhirsingh Lamba to Stoinis, 1 run

10.1
1

wide

9.6
2

De Silva to Shanaka, 2 runs

9.5
2

De Silva to Shanaka, 2 runs

9.4
.

De Silva to Shanaka, 0 runs

9.3
.

De Silva to Shanaka, 0 runs

9.2
.

De Silva to Shanaka, 0 runs

9.1
W

De Silva to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)

8.6
.

Randhirsingh Lamba to Stoinis, 0 runs

8.5
.

Randhirsingh Lamba to Stoinis, 0 runs

8.4
1

Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 1 run

8.3
3

Randhirsingh Lamba to Stoinis, 3 runs

8.2
.

Randhirsingh Lamba to Stoinis, 0 runs

8.1
W

Randhirsingh Lamba to Ali Sheikh, appeal, wicket (caught - Ali Sheikh)

7.6
.

Ferreira to Hetmyer, 0 runs

7.5
.

Ferreira to Hetmyer, 0 runs

7.4
4

Ferreira to Hetmyer, 4 runs

7.3
1

Ferreira to Ali Sheikh, 1 run

7.2
.

Ferreira to Ali Sheikh, 0 runs

7.1
1

Ferreira to Hetmyer, 1 run

6.6
4

Randhirsingh Lamba to Ali Sheikh, 4 runs

6.5
.

Randhirsingh Lamba to Ali Sheikh, 0 runs

6.4
1

Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 1 run

6.3
2

Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 2 runs

6.2
.

Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 0 runs

6.1
.

Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 0 runs

5.6
1

Milne to Hetmyer, 1 run

5.5
.

Milne to Hetmyer, 0 runs

5.4
1lb

Ali Sheikh plays a defensive stroke for a leg bye.

5.3
1

Milne to Hetmyer, 1 run

5.2
.

Milne to Hetmyer, 0 runs

5.1
.

Milne to Hetmyer, 0 runs

4.6
.

Mulder to Ali Sheikh, 0 runs

4.5
6

Mulder to Ali Sheikh, 6 runs

4.4
.

Mulder to Ali Sheikh, 0 runs

4.3
.

Mulder to Ali Sheikh, 0 runs

4.2
2

Mulder to Ali Sheikh, 2 runs

4.1
4

Mulder to Ali Sheikh, 4 runs

3.6
1

Milne to Ali Sheikh, 1 run

3.5
.

Milne to Ali Sheikh, 0 runs

3.4
.

Milne to Ali Sheikh, 0 runs

3.3
W

Milne to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)

3.2
.

Milne to Shayan Jahangir, 0 runs

3.1
.

Milne to Shayan Jahangir, 0 runs

2.6
W

Mulder to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)

2.5
4

Mulder to Breetzke, 4 runs

2.4
.

Mulder to Breetzke, 0 runs

2.3
1

Mulder to Shayan Jahangir, 1 run

2.2
.

Mulder to Shayan Jahangir, 0 runs

2.1
.

Mulder to Shayan Jahangir, 0 runs

1.6
.

Milne to Breetzke, 0 runs

1.5
.

Milne to Breetzke, 0 runs

1.4
.

Milne to Breetzke, 0 runs

1.3
W

Milne to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)

1.2
.

Milne to Seifert, 0 runs

1.1
1

Milne to Shayan Jahangir, 1 run

0.6
6

Mulder to Seifert, 6 runs

0.5
.

Mulder to Seifert, 0 runs

0.4
1

Mulder to Shayan Jahangir, 1 run

0.4
1

Mulder to Shayan Jahangir, wide

0.3
.

Mulder to Shayan Jahangir, 0 runs

0.2
.

Mulder to Shayan Jahangir, 0 runs

0.1
1

Mulder to Seifert, 1 run