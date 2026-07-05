Highlights Seattle Orcas vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 05.07.2026
Jasdeep Singh to Rossouw, 0 runs
Jasdeep Singh to Ranjane, 0 runs
Baartman to Rossouw, 0 runs
Baartman to Ranjane, 1 run
Baartman to Ranjane, 0 runs
Baartman to Ranjane, 2 runs
Baartman to Rossouw, 1 run
Baartman to Rossouw, 0 runs
Gannon to Ranjane, 0 runs
Gannon to Ranjane, 0 runs
Gannon to Ranjane, 0 runs
Gannon to Ranjane, 4 runs
Gannon to Ranjane, 0 runs
Gannon to Rossouw, 1 run
Baartman to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)
Baartman to Mukkamalla, 0 runs
Baartman to Mukkamalla, 0 runs
Baartman to Rossouw, 1 run
Baartman to Rossouw, 0 runs
Baartman to Rossouw, wide
Baartman to du Plessis, review (out => out), wicket (lbw - du Plessis)
Jasdeep Singh to du Plessis, 1 run
Jasdeep Singh to du Plessis, 0 runs
Jasdeep Singh to du Plessis, 4 runs
Jasdeep Singh to du Plessis, 2 runs
Jasdeep Singh to du Plessis, 6 runs
Jasdeep Singh to du Plessis, 0 runs
Jasdeep Singh to du Plessis, wide
Stoinis to Mukkamalla, 0 runs
Stoinis to Mukkamalla, 0 runs
Stoinis to Mukkamalla, 6 runs
Stoinis to Mukkamalla, 0 runs
Stoinis to Mukkamalla, 0 runs
Baartman to du Plessis, 1 run
Mulder to Jasdeep Singh, 1 run
Mulder to Jasdeep Singh, 6 runs
Mulder to Jasdeep Singh, wide
Mulder to Jasdeep Singh, 0 runs
Mulder to Harmeet Singh, 1 run
Mulder to Harmeet Singh, 4 runs
Mulder to Jasdeep Singh, 1 run
De Silva to Baartman, review (out => out), wicket (lbw - Baartman)
De Silva to Jasdeep Singh, leg bye
De Silva to Jasdeep Singh, 0 runs
De Silva to Jasdeep Singh, 0 runs
De Silva to Jasdeep Singh, 2 runs
De Silva to Jasdeep Singh, wide
De Silva to Jasdeep Singh, 2 runs
Forrester to Jasdeep Singh, 1 run, appeal, wicket (run out - Gannon)
Forrester to Jasdeep Singh, 0 runs
Forrester to Jasdeep Singh, wide
Forrester to Jasdeep Singh, 0 runs
Forrester to Jasdeep Singh, 0 runs
Forrester to Gannon, 1 run
Forrester to Gannon, 4 runs
Milne to Gannon, 1 run
Milne to Gannon, 0 runs
Milne to Gannon, 2 runs
wide
Milne to Harmeet Singh, 1 run
Milne to Harmeet Singh, 0 runs
Milne to Gannon, 1 run
Forrester to Harmeet Singh, 2 runs
Forrester to Gannon, 1 run
Forrester to Gannon, 2 runs
Forrester to Gannon, 2 runs
Forrester to Gannon, 2 runs
Forrester to Gannon, 0 runs
De Silva to Gannon, 1 run
De Silva to Harmeet Singh, 1 run
De Silva to Harmeet Singh, 0 runs
De Silva to Gannon, 1 run
De Silva to Gannon, 0 runs
De Silva to Gannon, 0 runs
Forrester to Harmeet Singh, 2 runs
Forrester to Gannon, 1 run
Forrester to Harmeet Singh, 1 run
Forrester to Gannon, 1 run
Forrester to Harmeet Singh, 1 run
Forrester to Harmeet Singh, 0 runs
De Silva to Gannon, 0 runs
De Silva to Gannon, 0 runs
De Silva to Gannon, 0 runs
De Silva to Gannon, 0 runs
De Silva to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)
wide
De Silva to Stoinis, 2 runs
Forrester to Shanaka, appeal, wicket (bowled - Shanaka)
Forrester to Shanaka, 0 runs
Forrester to Stoinis, 1 run
Forrester to Stoinis, 0 runs
Forrester to Shanaka, 1 run
Forrester to Shanaka, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Shanaka, 1 run
Randhirsingh Lamba to Shanaka, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Shanaka, 4 runs
Randhirsingh Lamba to Shanaka, 6 runs
Randhirsingh Lamba to Shanaka, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Stoinis, 1 run
wide
De Silva to Shanaka, 2 runs
De Silva to Shanaka, 2 runs
De Silva to Shanaka, 0 runs
De Silva to Shanaka, 0 runs
De Silva to Shanaka, 0 runs
De Silva to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)
Randhirsingh Lamba to Stoinis, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Stoinis, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 1 run
Randhirsingh Lamba to Stoinis, 3 runs
Randhirsingh Lamba to Stoinis, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Ali Sheikh, appeal, wicket (caught - Ali Sheikh)
Ferreira to Hetmyer, 0 runs
Ferreira to Hetmyer, 0 runs
Ferreira to Hetmyer, 4 runs
Ferreira to Ali Sheikh, 1 run
Ferreira to Ali Sheikh, 0 runs
Ferreira to Hetmyer, 1 run
Randhirsingh Lamba to Ali Sheikh, 4 runs
Randhirsingh Lamba to Ali Sheikh, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 1 run
Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 2 runs
Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Hetmyer, 0 runs
Milne to Hetmyer, 1 run
Milne to Hetmyer, 0 runs
Ali Sheikh plays a defensive stroke for a leg bye.
Milne to Hetmyer, 1 run
Milne to Hetmyer, 0 runs
Milne to Hetmyer, 0 runs
Mulder to Ali Sheikh, 0 runs
Mulder to Ali Sheikh, 6 runs
Mulder to Ali Sheikh, 0 runs
Mulder to Ali Sheikh, 0 runs
Mulder to Ali Sheikh, 2 runs
Mulder to Ali Sheikh, 4 runs
Milne to Ali Sheikh, 1 run
Milne to Ali Sheikh, 0 runs
Milne to Ali Sheikh, 0 runs
Milne to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)
Milne to Shayan Jahangir, 0 runs
Milne to Shayan Jahangir, 0 runs
Mulder to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)
Mulder to Breetzke, 4 runs
Mulder to Breetzke, 0 runs
Mulder to Shayan Jahangir, 1 run
Mulder to Shayan Jahangir, 0 runs
Mulder to Shayan Jahangir, 0 runs
Milne to Breetzke, 0 runs
Milne to Breetzke, 0 runs
Milne to Breetzke, 0 runs
Milne to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)
Milne to Seifert, 0 runs
Milne to Shayan Jahangir, 1 run
Mulder to Seifert, 6 runs
Mulder to Seifert, 0 runs
Mulder to Shayan Jahangir, 1 run
Mulder to Shayan Jahangir, wide
Mulder to Shayan Jahangir, 0 runs
Mulder to Shayan Jahangir, 0 runs
Mulder to Seifert, 1 run