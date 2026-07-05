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Baartman to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)

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Baartman to du Plessis, review (out => out), wicket (lbw - du Plessis)

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18.6 W

De Silva to Baartman, review (out => out), wicket (lbw - Baartman)