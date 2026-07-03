Highlights Seattle Orcas vs Mi New York T20 Major League Cricket 03.07.2026
Pollard to Jasdeep Singh, 1 run
Pollard to Jasdeep Singh, 0 runs
Pollard to Jasdeep Singh, 0 runs
Pollard to Baartman, 1 run
Pollard to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)
Pollard to Stoinis, 6 runs
Boult to Jasdeep Singh, 4 runs
Boult to Jasdeep Singh, 6 runs
Boult to Jasdeep Singh, 0 runs
Boult to Jasdeep Singh, 4 runs
Boult to Stoinis, 1 run
Boult to Jasdeep Singh, 1 run
Ugarkar to Stoinis, 4 runs
Ugarkar to Stoinis, 4 runs
Ugarkar to Gannon, appeal, wicket (run out - Gannon)
Ugarkar to Harmeet Singh, appeal, wicket (caught - Harmeet Singh)
Ugarkar to Harmeet Singh, 4 runs
Ugarkar to Stoinis, 1 run
Bosch to Stoinis, 1 run
Bosch to Stoinis, 0 runs
Bosch to Stoinis, 0 runs
Bosch to Harmeet Singh, 1 run
Bosch to Stoinis, 1 run
Bosch to Stoinis, 0 runs
Ugarkar to Harmeet Singh, 2 runs
Ugarkar to Harmeet Singh, 0 runs
Ugarkar to Harmeet Singh, 2 runs
Ugarkar to Harmeet Singh, 0 runs
Ugarkar to Stoinis, 1 run
Ugarkar to Stoinis, 4 runs
Bosch to Harmeet Singh, 0 runs
Bosch to Harmeet Singh, 0 runs
Bosch to Harmeet Singh, 0 runs
Bosch to Stoinis, 1 run
Bosch to Harmeet Singh, 1 run
Bosch to Harmeet Singh, 0 runs
Shepherd to Stoinis, appeal, wicket (run out - Shanaka)
Shepherd to Stoinis, 0 runs
Shepherd to Stoinis, 4 runs
Shepherd to Stoinis, 0 runs
Shepherd to Shanaka, 1 run
Shepherd to Shanaka, 0 runs
Kenjige to Shanaka, 1 run
Kenjige to Stoinis, 1 run
Kenjige to Shanaka, 1 run
Kenjige to Stoinis, 1 run
Kenjige to Shanaka, 1 run
Kenjige to Shanaka, 6 runs
Shepherd to Stoinis, 0 runs
Shepherd to Stoinis, 0 runs
Shepherd to Shanaka, 1 run
Shepherd to Shanaka, appeal
Shepherd to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)
Shepherd to Stoinis, 1 run
Ugarkar to Stoinis, 1 run
Ugarkar to Stoinis, 0 runs
Ugarkar to Stoinis, 4 runs
Ugarkar to Stoinis, 0 runs
Ugarkar to Hetmyer, 1 run
Ugarkar to Hetmyer, 2 runs
Shepherd to Stoinis, 0 runs
Shepherd to Stoinis, 0 runs
Shepherd to Stoinis, 0 runs
Shepherd to Stoinis, 0 runs
Shepherd to Jayasuriya, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Jayasuriya)
Shepherd to Hetmyer, 1 run
TS Dhillon to Hetmyer, 1 run
TS Dhillon to Jayasuriya, 1 run
TS Dhillon to Hetmyer, 1 run
TS Dhillon to Hetmyer, 0 runs
TS Dhillon to Hetmyer, wide
TS Dhillon to Jayasuriya, 1 run
TS Dhillon to Jayasuriya, 0 runs
Pollard to Hetmyer, 0 runs
Pollard to Hetmyer, 6 runs
Pollard to Jayasuriya, 1 run
Pollard to Jayasuriya, 0 runs
Pollard to Jayasuriya, 0 runs
Pollard to Jayasuriya, 0 runs
Shepherd to Jayasuriya, 1 run
Shepherd to Jayasuriya, 4 runs
Shepherd to Hetmyer, 1 run
Shepherd to Seifert, appeal, wicket (bowled - Seifert)
Shepherd to Jayasuriya, 1 run
Shepherd to Seifert, 1 run
Ugarkar to Jayasuriya, 4 runs
Ugarkar to Jayasuriya, 0 runs
Ugarkar to Seifert, 1 run
Ugarkar to Jayasuriya, 1 run
Ugarkar to Jayasuriya, 4 runs
Ugarkar to Seifert, 1 run
Boult to Jayasuriya, 0 runs
Boult to Seifert, leg bye, appeal
Boult to Seifert, 0 runs
Boult to Seifert, 0 runs
Boult to Seifert, wide
Boult to Jayasuriya, 1 run
Boult to Seifert, 1 run
Bosch to Jayasuriya, 0 runs
Bosch to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)
Bosch to Breetzke, 0 runs
Bosch to Breetzke, 0 runs
Bosch to Breetzke, 0 runs
Bosch to Seifert, 1 run
Boult to Breetzke, 0 runs
Boult to Shayan Jahangir, appeal, wicket (bowled - Shayan Jahangir)
Boult to Shayan Jahangir, 4 runs
Boult to Shayan Jahangir, 0 runs
Boult to Shayan Jahangir, 0 runs
Boult to Shayan Jahangir, 0 runs
Bosch to Shayan Jahangir, 1 run
Bosch to Seifert, 1 run
Bosch to Shayan Jahangir, 1 run
Bosch to Seifert, 1 run
Bosch to Shayan Jahangir, 1 run
Bosch to Shayan Jahangir, 0 runs
Boult to Shayan Jahangir, 1 run
Boult to Seifert, 1 run
Boult to Shayan Jahangir, leg bye
Boult to Shayan Jahangir, 0 runs
Boult to Seifert, 1 run
Boult to Seifert, 0 runs
Jasdeep Singh to Boult, 4 runs
Jasdeep Singh to Boult, 0 runs
Jasdeep Singh to Boult, 0 runs
Jasdeep Singh to Kenjige, 1 run
Jasdeep Singh to Pollard, appeal, wicket (caught - Pollard)
Jasdeep Singh to Pollard, 0 runs
Baartman to Boult, 2 runs
Baartman to Pollard, 1 run
Baartman to Pollard, 0 runs
Baartman to Boult, 1 run
Baartman to Singh, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Singh)
Baartman to Pollard, 1 run
Gannon to Bosch, appeal, wicket (caught - Bosch)
Gannon to Bosch, 2 runs
Gannon to Bosch, 0 runs
Gannon to Bosch, appeal
Gannon to Pollard, 1 run
Gannon to Pollard, 4 runs
Stoinis to Bosch, 0 runs
Stoinis to Shepherd, appeal, wicket (caught - Shepherd)
Stoinis to Shepherd, 0 runs
Stoinis to Pollard, 1 run
Stoinis to Pollard, 2 runs
Stoinis to Shepherd, 1 run
Jasdeep Singh to Pollard, 0 runs
Jasdeep Singh to Shepherd, leg bye
Jasdeep Singh to Shepherd, 0 runs
Jasdeep Singh to TS Dhillon, appeal, wicket (caught - TS Dhillon)
Jasdeep Singh to TS Dhillon, 0 runs
Jasdeep Singh to Pollard, 1 run
Gannon to TS Dhillon, 6 runs
Gannon to TS Dhillon, 0 runs
Gannon to Pollard, 1 run
Gannon to TS Dhillon, 1 run
Gannon to Pollard, leg bye
Gannon to TS Dhillon, 1 run
Stoinis to Pollard, appeal, review
Stoinis to Pollard, 0 runs
Stoinis to Pollard, 0 runs
Stoinis to Pollard, 0 runs
Stoinis to de Kock, appeal, wicket (caught - de Kock)
Stoinis to TS Dhillon, 1 run
Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run
Harmeet Singh to de Kock, 1 run
Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run
Harmeet Singh to de Kock, 1 run
Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run
Harmeet Singh to de Kock, 1 run
Baartman to TS Dhillon, 0 runs
Baartman to de Kock, 1 run
Baartman to de Kock, 0 runs
Baartman to de Kock, 0 runs
Baartman to TS Dhillon, 1 run
Baartman to TS Dhillon, 4 runs
Harmeet Singh to de Kock, 4 runs
Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run
Harmeet Singh to de Kock, 1 run
Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run
Harmeet Singh to de Kock, 1 run
Harmeet Singh to de Kock, wide
Harmeet Singh to de Kock, 2 runs
Shanaka to de Kock, 1 run
Shanaka to de Kock, 0 runs
Shanaka to TS Dhillon, 1 run
Shanaka to de Kock, 1 run
Shanaka to de Kock, 4 runs
Shanaka to TS Dhillon, 1 run
Stoinis to TS Dhillon, 1 run
Stoinis to de Kock, 1 run
Stoinis to TS Dhillon, 1 run
Stoinis to TS Dhillon, 0 runs
Stoinis to Pooran, appeal, wicket (caught - Pooran)
Stoinis to de Kock, 1 run
Gannon to de Kock, 1 run
Gannon to de Kock, 0 runs
Gannon to Pooran, 1 run
Gannon to Pooran, 0 runs
Gannon to de Kock, 1 run
Gannon to de Kock, 6 runs
Shanaka to Pooran, 0 runs
Shanaka to Pooran, 0 runs
Shanaka to de Kock, 1 run
Shanaka to de Kock, 0 runs
Shanaka to Pooran, 1 run
Shanaka to de Kock, 1 run
Baartman to de Kock, 1 run
Baartman to de Kock, 4 runs
Baartman to de Kock, 0 runs
Baartman to de Kock, wide
Baartman to Pooran, 1 run
Baartman to de Kock, 1 run
Baartman to Pooran, 1 run
Jasdeep Singh to de Kock, 4 runs
Jasdeep Singh to Pooran, 1 run
Jasdeep Singh to Pooran, 6 runs
Jasdeep Singh to Pooran, 6 runs
Jasdeep Singh to Pooran, 0 runs
Jasdeep Singh to de Kock, 1 run
Gannon to de Kock, 1 run
Gannon to de Kock, 0 runs
Gannon to de Kock, 2 runs
Gannon to de Kock, 0 runs
Gannon to Pooran, 1 run
Gannon to Pooran, 0 runs
Baartman to de Kock, 0 runs
Baartman to de Kock, 2 runs
Baartman to de Kock, 0 runs
Baartman to Pooran, 1 run
Baartman to Pooran, 0 runs
Baartman to Patel, appeal, wicket (lbw - Patel)
Jasdeep Singh to de Kock, 4 runs
Jasdeep Singh to de Kock, 0 runs
Jasdeep Singh to de Kock, 6 runs
Jasdeep Singh to de Kock, 0 runs
Jasdeep Singh to de Kock, 0 runs
Jasdeep Singh to de Kock, wide
Jasdeep Singh to de Kock, 0 runs
Jasdeep Singh to de Kock, wide
Stoinis to Patel, appeal, review
Stoinis to Patel, appeal
Stoinis to Patel, 0 runs
Stoinis to de Kock, 1 run
Stoinis to de Kock, 4 runs
Stoinis to de Kock, 0 runs