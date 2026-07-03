Highlights Seattle Orcas vs Mi New York T20 Major League Cricket 03.07.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

127

NEW
NEW

132

19.6
1

Pollard to Jasdeep Singh, 1 run

19.5
.

Pollard to Jasdeep Singh, 0 runs

19.4
.

Pollard to Jasdeep Singh, 0 runs

19.3
1

Pollard to Baartman, 1 run

19.2
W

Pollard to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)

19.1
6

Pollard to Stoinis, 6 runs

18.6
4

Boult to Jasdeep Singh, 4 runs

18.5
6

Boult to Jasdeep Singh, 6 runs

18.4
.

Boult to Jasdeep Singh, 0 runs

18.3
4

Boult to Jasdeep Singh, 4 runs

18.2
1

Boult to Stoinis, 1 run

18.1
1

Boult to Jasdeep Singh, 1 run

17.6
4

Ugarkar to Stoinis, 4 runs

17.5
4

Ugarkar to Stoinis, 4 runs

17.4
W

Ugarkar to Gannon, appeal, wicket (run out - Gannon)

17.3
W

Ugarkar to Harmeet Singh, appeal, wicket (caught - Harmeet Singh)

17.2
4

Ugarkar to Harmeet Singh, 4 runs

17.1
1

Ugarkar to Stoinis, 1 run

16.6
1

Bosch to Stoinis, 1 run

16.5
.

Bosch to Stoinis, 0 runs

16.4
.

Bosch to Stoinis, 0 runs

16.3
1

Bosch to Harmeet Singh, 1 run

16.2
1

Bosch to Stoinis, 1 run

16.1
.

Bosch to Stoinis, 0 runs

15.6
2

Ugarkar to Harmeet Singh, 2 runs

15.5
.

Ugarkar to Harmeet Singh, 0 runs

15.4
2

Ugarkar to Harmeet Singh, 2 runs

15.3
.

Ugarkar to Harmeet Singh, 0 runs

15.2
1

Ugarkar to Stoinis, 1 run

15.1
4

Ugarkar to Stoinis, 4 runs

14.6
.

Bosch to Harmeet Singh, 0 runs

14.5
.

Bosch to Harmeet Singh, 0 runs

14.4
.

Bosch to Harmeet Singh, 0 runs

14.3
1

Bosch to Stoinis, 1 run

14.2
1

Bosch to Harmeet Singh, 1 run

14.1
.

Bosch to Harmeet Singh, 0 runs

13.6
W

Shepherd to Stoinis, appeal, wicket (run out - Shanaka)

13.5
.

Shepherd to Stoinis, 0 runs

13.4
4

Shepherd to Stoinis, 4 runs

13.3
.

Shepherd to Stoinis, 0 runs

13.2
1

Shepherd to Shanaka, 1 run

13.1
.

Shepherd to Shanaka, 0 runs

12.6
1

Kenjige to Shanaka, 1 run

12.5
1

Kenjige to Stoinis, 1 run

12.4
1

Kenjige to Shanaka, 1 run

12.3
1

Kenjige to Stoinis, 1 run

12.2
1

Kenjige to Shanaka, 1 run

12.1
6

Kenjige to Shanaka, 6 runs

11.6
.

Shepherd to Stoinis, 0 runs

11.5
.

Shepherd to Stoinis, 0 runs

11.4
1

Shepherd to Shanaka, 1 run

11.3
.

Shepherd to Shanaka, appeal

11.2
W

Shepherd to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)

11.1
1

Shepherd to Stoinis, 1 run

10.6
1

Ugarkar to Stoinis, 1 run

10.5
.

Ugarkar to Stoinis, 0 runs

10.4
4

Ugarkar to Stoinis, 4 runs

10.3
.

Ugarkar to Stoinis, 0 runs

10.2
1

Ugarkar to Hetmyer, 1 run

10.1
2

Ugarkar to Hetmyer, 2 runs

9.6
.

Shepherd to Stoinis, 0 runs

9.5
.

Shepherd to Stoinis, 0 runs

9.4
.

Shepherd to Stoinis, 0 runs

9.3
.

Shepherd to Stoinis, 0 runs

9.2
W

Shepherd to Jayasuriya, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Jayasuriya)

9.1
1

Shepherd to Hetmyer, 1 run

8.6
1

TS Dhillon to Hetmyer, 1 run

8.5
1

TS Dhillon to Jayasuriya, 1 run

8.4
1

TS Dhillon to Hetmyer, 1 run

8.3
.

TS Dhillon to Hetmyer, 0 runs

8.3
1

TS Dhillon to Hetmyer, wide

8.2
1

TS Dhillon to Jayasuriya, 1 run

8.1
.

TS Dhillon to Jayasuriya, 0 runs

7.6
.

Pollard to Hetmyer, 0 runs

7.5
6

Pollard to Hetmyer, 6 runs

7.4
1

Pollard to Jayasuriya, 1 run

7.3
.

Pollard to Jayasuriya, 0 runs

7.2
.

Pollard to Jayasuriya, 0 runs

7.1
.

Pollard to Jayasuriya, 0 runs

6.6
1

Shepherd to Jayasuriya, 1 run

6.5
4

Shepherd to Jayasuriya, 4 runs

6.4
1

Shepherd to Hetmyer, 1 run

6.3
W

Shepherd to Seifert, appeal, wicket (bowled - Seifert)

6.2
1

Shepherd to Jayasuriya, 1 run

6.1
1

Shepherd to Seifert, 1 run

5.6
4

Ugarkar to Jayasuriya, 4 runs

5.5
.

Ugarkar to Jayasuriya, 0 runs

5.4
1

Ugarkar to Seifert, 1 run

5.3
1

Ugarkar to Jayasuriya, 1 run

5.2
4

Ugarkar to Jayasuriya, 4 runs

5.1
1

Ugarkar to Seifert, 1 run

4.6
.

Boult to Jayasuriya, 0 runs

4.5
1lb

Boult to Seifert, leg bye, appeal

4.4
.

Boult to Seifert, 0 runs

4.3
.

Boult to Seifert, 0 runs

4.3
1

Boult to Seifert, wide

4.2
1

Boult to Jayasuriya, 1 run

4.1
1

Boult to Seifert, 1 run

3.6
.

Bosch to Jayasuriya, 0 runs

3.5
W

Bosch to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)

3.4
.

Bosch to Breetzke, 0 runs

3.3
.

Bosch to Breetzke, 0 runs

3.2
.

Bosch to Breetzke, 0 runs

3.1
1

Bosch to Seifert, 1 run

2.6
.

Boult to Breetzke, 0 runs

2.5
W

Boult to Shayan Jahangir, appeal, wicket (bowled - Shayan Jahangir)

2.4
4

Boult to Shayan Jahangir, 4 runs

2.3
.

Boult to Shayan Jahangir, 0 runs

2.2
.

Boult to Shayan Jahangir, 0 runs

2.1
.

Boult to Shayan Jahangir, 0 runs

1.6
1

Bosch to Shayan Jahangir, 1 run

1.5
1

Bosch to Seifert, 1 run

1.4
1

Bosch to Shayan Jahangir, 1 run

1.3
1

Bosch to Seifert, 1 run

1.2
1

Bosch to Shayan Jahangir, 1 run

1.1
.

Bosch to Shayan Jahangir, 0 runs

0.6
1

Boult to Shayan Jahangir, 1 run

0.5
1

Boult to Seifert, 1 run

0.4
1

Boult to Shayan Jahangir, leg bye

0.3
.

Boult to Shayan Jahangir, 0 runs

0.2
1

Boult to Seifert, 1 run

0.1
.

Boult to Seifert, 0 runs

19.6
4

Jasdeep Singh to Boult, 4 runs

19.5
.

Jasdeep Singh to Boult, 0 runs

19.4
.

Jasdeep Singh to Boult, 0 runs

19.3
1

Jasdeep Singh to Kenjige, 1 run

19.2
W

Jasdeep Singh to Pollard, appeal, wicket (caught - Pollard)

19.1
.

Jasdeep Singh to Pollard, 0 runs

18.6
2

Baartman to Boult, 2 runs

18.5
1

Baartman to Pollard, 1 run

18.4
.

Baartman to Pollard, 0 runs

18.3
1

Baartman to Boult, 1 run

18.2
W

Baartman to Singh, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Singh)

18.1
1

Baartman to Pollard, 1 run

17.6
W

Gannon to Bosch, appeal, wicket (caught - Bosch)

17.5
2

Gannon to Bosch, 2 runs

17.4
.

Gannon to Bosch, 0 runs

17.3
.

Gannon to Bosch, appeal

17.2
1

Gannon to Pollard, 1 run

17.1
4

Gannon to Pollard, 4 runs

16.6
.

Stoinis to Bosch, 0 runs

16.5
W

Stoinis to Shepherd, appeal, wicket (caught - Shepherd)

16.4
.

Stoinis to Shepherd, 0 runs

16.3
1

Stoinis to Pollard, 1 run

16.2
2

Stoinis to Pollard, 2 runs

16.1
1

Stoinis to Shepherd, 1 run

15.6
.

Jasdeep Singh to Pollard, 0 runs

15.5
1

Jasdeep Singh to Shepherd, leg bye

15.4
.

Jasdeep Singh to Shepherd, 0 runs

15.3
W

Jasdeep Singh to TS Dhillon, appeal, wicket (caught - TS Dhillon)

15.2
.

Jasdeep Singh to TS Dhillon, 0 runs

15.1
1

Jasdeep Singh to Pollard, 1 run

14.6
6

Gannon to TS Dhillon, 6 runs

14.5
.

Gannon to TS Dhillon, 0 runs

14.4
1

Gannon to Pollard, 1 run

14.3
1

Gannon to TS Dhillon, 1 run

14.2
1

Gannon to Pollard, leg bye

14.1
1

Gannon to TS Dhillon, 1 run

13.6
.

Stoinis to Pollard, appeal, review

13.5
.

Stoinis to Pollard, 0 runs

13.4
.

Stoinis to Pollard, 0 runs

13.3
.

Stoinis to Pollard, 0 runs

13.2
W

Stoinis to de Kock, appeal, wicket (caught - de Kock)

13.1
1

Stoinis to TS Dhillon, 1 run

12.6
1

Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run

12.5
1

Harmeet Singh to de Kock, 1 run

12.4
1

Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run

12.3
1

Harmeet Singh to de Kock, 1 run

12.2
1

Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run

12.1
1

Harmeet Singh to de Kock, 1 run

11.6
.

Baartman to TS Dhillon, 0 runs

11.5
1

Baartman to de Kock, 1 run

11.4
.

Baartman to de Kock, 0 runs

11.3
.

Baartman to de Kock, 0 runs

11.2
1

Baartman to TS Dhillon, 1 run

11.1
4

Baartman to TS Dhillon, 4 runs

10.6
4

Harmeet Singh to de Kock, 4 runs

10.5
1

Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run

10.4
1

Harmeet Singh to de Kock, 1 run

10.3
1

Harmeet Singh to TS Dhillon, 1 run

10.2
1

Harmeet Singh to de Kock, 1 run

10.2
1

Harmeet Singh to de Kock, wide

10.1
2

Harmeet Singh to de Kock, 2 runs

9.6
1

Shanaka to de Kock, 1 run

9.5
.

Shanaka to de Kock, 0 runs

9.4
1

Shanaka to TS Dhillon, 1 run

9.3
1

Shanaka to de Kock, 1 run

9.2
4

Shanaka to de Kock, 4 runs

9.1
1

Shanaka to TS Dhillon, 1 run

8.6
1

Stoinis to TS Dhillon, 1 run

8.5
1

Stoinis to de Kock, 1 run

8.4
1

Stoinis to TS Dhillon, 1 run

8.3
.

Stoinis to TS Dhillon, 0 runs

8.2
W

Stoinis to Pooran, appeal, wicket (caught - Pooran)

8.1
1

Stoinis to de Kock, 1 run

7.6
1

Gannon to de Kock, 1 run

7.5
.

Gannon to de Kock, 0 runs

7.4
1

Gannon to Pooran, 1 run

7.3
.

Gannon to Pooran, 0 runs

7.2
1

Gannon to de Kock, 1 run

7.1
6

Gannon to de Kock, 6 runs

6.6
.

Shanaka to Pooran, 0 runs

6.5
.

Shanaka to Pooran, 0 runs

6.4
1

Shanaka to de Kock, 1 run

6.3
.

Shanaka to de Kock, 0 runs

6.2
1

Shanaka to Pooran, 1 run

6.1
1

Shanaka to de Kock, 1 run

5.6
1

Baartman to de Kock, 1 run

5.5
4

Baartman to de Kock, 4 runs

5.4
.

Baartman to de Kock, 0 runs

5.4
1

Baartman to de Kock, wide

5.3
1

Baartman to Pooran, 1 run

5.2
1

Baartman to de Kock, 1 run

5.1
1

Baartman to Pooran, 1 run

4.6
4

Jasdeep Singh to de Kock, 4 runs

4.5
1

Jasdeep Singh to Pooran, 1 run

4.4
6

Jasdeep Singh to Pooran, 6 runs

4.3
6

Jasdeep Singh to Pooran, 6 runs

4.2
.

Jasdeep Singh to Pooran, 0 runs

4.1
1

Jasdeep Singh to de Kock, 1 run

3.6
1

Gannon to de Kock, 1 run

3.5
.

Gannon to de Kock, 0 runs

3.4
2

Gannon to de Kock, 2 runs

3.3
.

Gannon to de Kock, 0 runs

3.2
1

Gannon to Pooran, 1 run

3.1
.

Gannon to Pooran, 0 runs

2.6
.

Baartman to de Kock, 0 runs

2.5
2

Baartman to de Kock, 2 runs

2.4
.

Baartman to de Kock, 0 runs

2.3
1

Baartman to Pooran, 1 run

2.2
.

Baartman to Pooran, 0 runs

2.1
W

Baartman to Patel, appeal, wicket (lbw - Patel)

1.6
4

Jasdeep Singh to de Kock, 4 runs

1.5
.

Jasdeep Singh to de Kock, 0 runs

1.4
6

Jasdeep Singh to de Kock, 6 runs

1.3
.

Jasdeep Singh to de Kock, 0 runs

1.2
.

Jasdeep Singh to de Kock, 0 runs

1.2
1

Jasdeep Singh to de Kock, wide

1.1
.

Jasdeep Singh to de Kock, 0 runs

1.1
1

Jasdeep Singh to de Kock, wide

0.6
.

Stoinis to Patel, appeal, review

0.5
.

Stoinis to Patel, appeal

0.4
.

Stoinis to Patel, 0 runs

0.3
1

Stoinis to de Kock, 1 run

0.2
4

Stoinis to de Kock, 4 runs

0.1
.

Stoinis to de Kock, 0 runs