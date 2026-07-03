Match details Seattle Orcas vs Mi New York T20 Major League Cricket 03.07.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
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Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Seattle Orcas won the toss and opt to bat
Time:Friday, July 03, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Seattle Orcas Squad

PlayersSeifert Tim, Jahangir Shayan, Breetzke Matthew, Hetmyer Shimron, Stoinis Marcus, Jayasuriya Shehan, Shanaka Dasun, Singh Harmeet, Gannon Cameron, Singh Jessy, Baartman Ottniel
BenchDesai Ayan, Jariwala Rahul, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer, Sheikh Ali

Mi New York Squad

PlayersPatel Monank, De Kock Quinton, Singh Kunwarjeet, Pooran Nicholas, Singh Tajinder, Pollard Kieron, Bosch Corbin, Shepherd Romario, Kenjige Nosthush, Ugarkar Rushil, Boult Trent
BenchAhmadzai Faisal Khan, Anderson Corey, Chopra Agni, de Villiers AB, Gayle Chris, Ghazanfar Allah Mohammad, Kohli Virat, Luus Tristan, Patel Sunny, Phillips Glenn, Rickelton Ryan, Root Joe, Williamson Kane

Venue Guide

StadiumMarymoor Cricket Community Park Stadium
CityRedmond, WA
Capacity6000
EndsEnd 1
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