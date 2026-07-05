Match details Seattle Orcas vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 05.07.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

121

TEX
TEX

(5 ov.) 33/2

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Texas Super Kings won the toss and opt to bat
Time:Sunday, July 05, 2026 09:30 PM (GMT+0)
Venue:Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Seattle Orcas Squad

PlayersSeifert Tim, Jahangir Shayan, Breetzke Matthew, Hetmyer Shimron, Stoinis Marcus, Shanaka Dasun, Singh Harmeet, Gannon Cameron, Singh Jessy, Baartman Ottniel, Sheikh Ali
BenchDesai Ayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer

Texas Super Kings Squad

PlayersDu Plessis Faf, Mukkamalla Saiteja, Rossouw Rilee, Ferreira Donovan, Ranjane Shubham, Mulder Wiaan, Forrester Dian, De Silva Amshi, Savage Calvin, Lamba Abhimanyu, Milne Adam
BenchBurger Nandre, Hosein Akeal, Kumar Milind, Maharaj Keshav, Mohsin Mohammad, Patel Smit, Tromp Joshua, Viljoen Hardus

Venue Guide

StadiumMarymoor Cricket Community Park Stadium
CityRedmond, WA
Capacity6000
EndsEnd 1
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