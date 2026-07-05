Match details Seattle Orcas vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 05.07.2026
Match Info
|Match:
|Major League Cricket 2026
|Date:
|Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|Texas Super Kings won the toss and opt to bat
|Time:
|Sunday, July 05, 2026 09:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA, USA
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Seattle Orcas Squad
Texas Super Kings Squad
Venue Guide
|Stadium
|Marymoor Cricket Community Park Stadium
|City
|Redmond, WA
|Capacity
|6000
|Ends
|End 1
|Hosts to