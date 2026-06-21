Match details Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 21.06.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

115

LOS
LOS

196

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Seattle Orcas won the toss and opt to bat
Time:Sunday, June 21, 2026 08:30 PM (GMT+0)
Venue:Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Seattle Orcas Squad

PlayersSeifert Tim, Jahangir Shayan, Breetzke Matthew, Hetmyer Shimron, Shanaka Dasun, Stoinis Marcus, Sheikh Ali, Singh Harmeet, Gannon Cameron, Singh Jessy, Baartman Ottniel
BenchDesai Ayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersMunro Colin, Fletcher Andre, Powell Rovman, Russell Andre, Chand Unmukt, Holder Jason, Narine Sunil, Badar Saif, Gattepalli Karthik, Roux Carmi le, Schalkwyk Shadley Van
BenchAli Khan Muhammad Ahsan, Hales Alex, Hamilton Jahmar, Kumar Nitish, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher, Tromp Matthew

Venue Guide

StadiumMarymoor Cricket Community Park Stadium
CityRedmond, WA
Capacity6000
EndsEnd 1
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