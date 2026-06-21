Highlights Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 21.06.2026
Russell to Jasdeep Singh, appeal, wicket (bowled - Jasdeep Singh)
Russell to Baartman, 1 run
no ball
Russell to Harmeet Singh, appeal, wicket (caught - Harmeet Singh)
Narine to Harmeet Singh, 1 run
Narine to Harmeet Singh, 0 runs
Narine to Jasdeep Singh, 1 run
Narine to Jasdeep Singh, 0 runs
Narine to Harmeet Singh, 1 run
Narine to Jasdeep Singh, 1 run
van Schalkwyk to Harmeet Singh, 6 runs
van Schalkwyk to Harmeet Singh, wide
van Schalkwyk to Jasdeep Singh, 1 run
van Schalkwyk to Harmeet Singh, 1 run
van Schalkwyk to Jasdeep Singh, 1 run
van Schalkwyk to Jasdeep Singh, 0 runs
van Schalkwyk to Harmeet Singh, 1 run
Russell to Gannon, appeal, wicket (bowled - Gannon)
Russell to Harmeet Singh, leg bye
Russell to Gannon, 1 run
Russell to Gannon, 0 runs
No ball. Gannon defends for 2 runs.
Russell to Harmeet Singh, 1 run
Russell to Gannon, 1 run
Gattepalli to Harmeet Singh, 6 runs
Gattepalli to Gannon, 1 run
Gattepalli to Gannon, 4 runs
Gattepalli to Harmeet Singh, 1 run
Gattepalli to Harmeet Singh, 4 runs
Gattepalli to Gannon, 1 run
van Schalkwyk to Harmeet Singh, 4 leg byes
van Schalkwyk to Gannon, 1 run
van Schalkwyk to Harmeet Singh, 1 run
van Schalkwyk to Gannon, 1 run
van Schalkwyk to Ali Sheikh, appeal, wicket (caught - Ali Sheikh)
van Schalkwyk to Ali Sheikh, 0 runs
Gattepalli to Ali Sheikh, 1 run
Gattepalli to Ali Sheikh, 0 runs
Gattepalli to Harmeet Singh, 1 run
Gattepalli to Ali Sheikh, 1 run
Gattepalli to Harmeet Singh, 1 run
Gattepalli to Ali Sheikh, 1 run
van Schalkwyk to Harmeet Singh, 0 runs
van Schalkwyk to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)
van Schalkwyk to Ali Sheikh, 1 run
van Schalkwyk to Shanaka, 1 run
van Schalkwyk to Ali Sheikh, 1 run
van Schalkwyk to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)
le Roux to Shanaka, 2 runs
le Roux to Shanaka, 6 runs
le Roux to Hetmyer, 1 run
le Roux to Hetmyer, 0 runs
le Roux to Shanaka, 1 run
le Roux to Hetmyer, 1 run
Narine to Hetmyer, 1 run
Narine to Hetmyer, 0 runs
Narine to Hetmyer, 2 runs
Narine to Hetmyer, 0 runs
Narine to Hetmyer, 2 runs
Narine to Hetmyer, 0 runs
le Roux to Shanaka, 4 runs
le Roux to Shanaka, 0 runs
le Roux to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)
le Roux to Hetmyer, 1 run
le Roux to Stoinis, 1 run
le Roux to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)
Narine to Hetmyer, 2 runs
Narine to Shayan Jahangir, 1 run
Narine to Shayan Jahangir, 0 runs
Narine to Hetmyer, 1 run
Narine to Breetzke, appeal, wicket (bowled - Breetzke)
Narine to Breetzke, 2 runs
Holder to Breetzke, 1 run
Holder to Breetzke, 0 runs
Holder to Breetzke, 6 runs
Holder to Breetzke, 4 runs
No ball. Shayan Jahangir plays a defensive stroke for a leg bye.
Holder to Shayan Jahangir, 0 runs
Holder to Shayan Jahangir, 4 runs
Narine to Shayan Jahangir, 1 run
Narine to Breetzke, 1 run
Narine to Breetzke, 0 runs
Narine to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)
Narine to Shayan Jahangir, 1 run
Narine to Shayan Jahangir, 0 runs
Holder to Seifert, 4 runs
Holder to Seifert, 0 runs
Holder to Shayan Jahangir, 1 run
Holder to Shayan Jahangir, 0 runs
Holder to Seifert, leg bye
Holder to Seifert, 0 runs
Gattepalli to Shayan Jahangir, 4 runs
Gattepalli to Shayan Jahangir, 0 runs
Gattepalli to Shayan Jahangir, 0 runs
Gattepalli to Shayan Jahangir, 0 runs
Gattepalli to Shayan Jahangir, 0 runs
Gattepalli to Seifert, 1 run
Jasdeep Singh to le Roux, appeal, review (out => out), wicket (lbw - le Roux)
Jasdeep Singh to van Schalkwyk, appeal, wicket (bowled - van Schalkwyk)
Jasdeep Singh to Gattepalli, 1 run
Jasdeep Singh to Gattepalli, wide
Jasdeep Singh to van Schalkwyk, 1 run
Jasdeep Singh to Gattepalli, 1 run
Jasdeep Singh to Russell, appeal, wicket (caught - Russell)
Baartman to Badar, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Badar)
Baartman to Badar, 4 runs
Baartman to Badar, 0 runs
Baartman to Russell, 1 run
Baartman to Russell, 2 runs
Baartman to Russell, 6 runs
Harmeet Singh to Badar, 6 runs
Harmeet Singh to Russell, 1 run
Harmeet Singh to Badar, 1 run
Harmeet Singh to Russell, 1 run
Harmeet Singh to Russell, 2 runs
Harmeet Singh to Russell, 0 runs
Shanaka to Powell, appeal, wicket (caught - Powell)
Shanaka to Powell, 6 runs
Shanaka to Powell, 6 runs
Shanaka to Powell, 6 runs
Shanaka to Powell, 6 runs
Shanaka to Powell, 6 runs
Harmeet Singh to Powell, 1 run
Harmeet Singh to Russell, 1 run
Harmeet Singh to Russell, review
Harmeet Singh to Russell, 0 runs
Harmeet Singh to Russell, 0 runs
Harmeet Singh to Holder, appeal, wicket (caught - Holder)
Jasdeep Singh to Holder, 1 run
Jasdeep Singh to Holder, 6 runs
Jasdeep Singh to Holder, 0 runs
Jasdeep Singh to Holder, 0 runs
Jasdeep Singh to Holder, 2 runs
Jasdeep Singh to Holder, 0 runs
Jasdeep Singh to Powell, 2 wides
Ali Sheikh to Holder, 0 runs
Ali Sheikh to Holder, 6 runs
Ali Sheikh to Holder, 2 runs
Ali Sheikh to Holder, 4 runs
Ali Sheikh to Powell, 1 run
Ali Sheikh to Holder, 1 run
Shanaka to Holder, 1 run
Shanaka to Holder, 0 runs
Shanaka to Fletcher, appeal, wicket (caught - Fletcher)
Shanaka to Powell, 1 run
Shanaka to Powell, 4 runs
Shanaka to Fletcher, 1 run
Baartman to Powell, 0 runs
Baartman to Narine, appeal, wicket (lbw - Narine)
Baartman to Narine, 0 runs
Baartman to Narine, wide
Baartman to Narine, 0 runs
Baartman to Narine, 6 runs
Baartman to Narine, 0 runs
Gannon to Narine, 1 run
Gannon to Narine, 6 runs
Gannon to Fletcher, 1 run
Gannon to Fletcher, 0 runs
Gannon to Narine, 1 run
Gannon to Fletcher, 1 run
Ali Sheikh to Narine, 0 runs
Ali Sheikh to Fletcher, 1 run
Ali Sheikh to Narine, 1 run
Ali Sheikh to Narine, 0 runs
Ali Sheikh to Narine, 0 runs
Ali Sheikh to Chand, appeal, wicket (caught - Chand)
Shanaka to Chand, 1 run
Shanaka to Fletcher, 1 run
Shanaka to Fletcher, 4 runs
Shanaka to Fletcher, 0 runs
Shanaka to Chand, 1 run
Shanaka to Chand, 2 runs
Harmeet Singh to Chand, 1 run
Harmeet Singh to Fletcher, 1 run
Harmeet Singh to Chand, 1 run
Harmeet Singh to Chand, 4 runs
Harmeet Singh to Chand, 4 runs
Harmeet Singh to Fletcher, 1 run
Baartman to Chand, 4 runs
Baartman to Chand, 0 runs
Baartman to Fletcher, 1 run
Baartman to Chand, 1 run
Baartman to Chand, 0 runs
Baartman to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)
Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs
Jasdeep Singh to Fletcher, 4 runs
Jasdeep Singh to Munro, 1 run
Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run
Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs
Jasdeep Singh to Munro, 1 run
Shanaka to Fletcher, 4 runs
Shanaka to Fletcher, 4 runs
Shanaka to Munro, 1 run
Shanaka to Munro, 4 runs
Shanaka to Munro, 0 runs
Shanaka to Munro, 0 runs
Gannon to Munro, 1 run
Gannon to Munro, 6 runs
Gannon to Munro, 0 runs
Gannon to Fletcher, 1 run
Gannon to Munro, 1 run
Gannon to Munro, 6 runs
Baartman to Fletcher, 6 runs
Baartman to Munro, 1 run
Baartman to Munro, 0 runs
Baartman to Munro, 0 runs
Baartman to Munro, 2 runs
Baartman to Fletcher, 1 run
Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run
Jasdeep Singh to Fletcher, 4 runs
Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs
Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs
Jasdeep Singh to Munro, 1 run
Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run
Harmeet Singh to Fletcher, 1 run
Harmeet Singh to Munro, 1 run
Harmeet Singh to Munro, 4 runs
Harmeet Singh to Munro, 0 runs
Harmeet Singh to Munro, 0 runs
Harmeet Singh to Munro, 0 runs