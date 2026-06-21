Highlights Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 21.06.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

115

LOS
LOS

196

15.3
W

Russell to Jasdeep Singh, appeal, wicket (bowled - Jasdeep Singh)

15.2
1

Russell to Baartman, 1 run

15.2
1

no ball

15.1
W

Russell to Harmeet Singh, appeal, wicket (caught - Harmeet Singh)

14.6
1

Narine to Harmeet Singh, 1 run

14.5
.

Narine to Harmeet Singh, 0 runs

14.4
1

Narine to Jasdeep Singh, 1 run

14.3
.

Narine to Jasdeep Singh, 0 runs

14.2
1

Narine to Harmeet Singh, 1 run

14.1
1

Narine to Jasdeep Singh, 1 run

13.6
6

van Schalkwyk to Harmeet Singh, 6 runs

13.6
1

van Schalkwyk to Harmeet Singh, wide

13.5
1

van Schalkwyk to Jasdeep Singh, 1 run

13.4
1

van Schalkwyk to Harmeet Singh, 1 run

13.3
1

van Schalkwyk to Jasdeep Singh, 1 run

13.2
.

van Schalkwyk to Jasdeep Singh, 0 runs

13.1
1

van Schalkwyk to Harmeet Singh, 1 run

12.6
W

Russell to Gannon, appeal, wicket (bowled - Gannon)

12.5
1

Russell to Harmeet Singh, leg bye

12.4
1

Russell to Gannon, 1 run

12.3
.

Russell to Gannon, 0 runs

12.3
nb

No ball. Gannon defends for 2 runs.

12.2
1

Russell to Harmeet Singh, 1 run

12.1
1

Russell to Gannon, 1 run

11.6
6

Gattepalli to Harmeet Singh, 6 runs

11.5
1

Gattepalli to Gannon, 1 run

11.4
4

Gattepalli to Gannon, 4 runs

11.3
1

Gattepalli to Harmeet Singh, 1 run

11.2
4

Gattepalli to Harmeet Singh, 4 runs

11.1
1

Gattepalli to Gannon, 1 run

10.6
4

van Schalkwyk to Harmeet Singh, 4 leg byes

10.5
1

van Schalkwyk to Gannon, 1 run

10.4
1

van Schalkwyk to Harmeet Singh, 1 run

10.3
1

van Schalkwyk to Gannon, 1 run

10.2
W

van Schalkwyk to Ali Sheikh, appeal, wicket (caught - Ali Sheikh)

10.1
.

van Schalkwyk to Ali Sheikh, 0 runs

9.6
1

Gattepalli to Ali Sheikh, 1 run

9.5
.

Gattepalli to Ali Sheikh, 0 runs

9.4
1

Gattepalli to Harmeet Singh, 1 run

9.3
1

Gattepalli to Ali Sheikh, 1 run

9.2
1

Gattepalli to Harmeet Singh, 1 run

9.1
1

Gattepalli to Ali Sheikh, 1 run

8.6
.

van Schalkwyk to Harmeet Singh, 0 runs

8.5
W

van Schalkwyk to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)

8.4
1

van Schalkwyk to Ali Sheikh, 1 run

8.3
1

van Schalkwyk to Shanaka, 1 run

8.2
1

van Schalkwyk to Ali Sheikh, 1 run

8.1
W

van Schalkwyk to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)

7.6
2

le Roux to Shanaka, 2 runs

7.5
6

le Roux to Shanaka, 6 runs

7.4
1

le Roux to Hetmyer, 1 run

7.3
.

le Roux to Hetmyer, 0 runs

7.2
1

le Roux to Shanaka, 1 run

7.1
1

le Roux to Hetmyer, 1 run

6.6
1

Narine to Hetmyer, 1 run

6.5
.

Narine to Hetmyer, 0 runs

6.4
2

Narine to Hetmyer, 2 runs

6.3
.

Narine to Hetmyer, 0 runs

6.2
2

Narine to Hetmyer, 2 runs

6.1
.

Narine to Hetmyer, 0 runs

5.6
4

le Roux to Shanaka, 4 runs

5.5
.

le Roux to Shanaka, 0 runs

5.4
W

le Roux to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)

5.3
1

le Roux to Hetmyer, 1 run

5.2
1

le Roux to Stoinis, 1 run

5.1
W

le Roux to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)

4.6
2

Narine to Hetmyer, 2 runs

4.5
1

Narine to Shayan Jahangir, 1 run

4.4
.

Narine to Shayan Jahangir, 0 runs

4.3
1

Narine to Hetmyer, 1 run

4.2
W

Narine to Breetzke, appeal, wicket (bowled - Breetzke)

4.1
2

Narine to Breetzke, 2 runs

3.7
1

Holder to Breetzke, 1 run

3.6
.

Holder to Breetzke, 0 runs

3.5
6

Holder to Breetzke, 6 runs

3.4
4

Holder to Breetzke, 4 runs

3.3
nb

No ball. Shayan Jahangir plays a defensive stroke for a leg bye.

3.2
.

Holder to Shayan Jahangir, 0 runs

3.1
4

Holder to Shayan Jahangir, 4 runs

2.6
1

Narine to Shayan Jahangir, 1 run

2.5
1

Narine to Breetzke, 1 run

2.4
.

Narine to Breetzke, 0 runs

2.3
W

Narine to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)

2.2
1

Narine to Shayan Jahangir, 1 run

2.1
.

Narine to Shayan Jahangir, 0 runs

1.6
4

Holder to Seifert, 4 runs

1.5
.

Holder to Seifert, 0 runs

1.4
1

Holder to Shayan Jahangir, 1 run

1.3
.

Holder to Shayan Jahangir, 0 runs

1.2
1

Holder to Seifert, leg bye

1.1
.

Holder to Seifert, 0 runs

0.6
4

Gattepalli to Shayan Jahangir, 4 runs

0.5
.

Gattepalli to Shayan Jahangir, 0 runs

0.4
.

Gattepalli to Shayan Jahangir, 0 runs

0.3
.

Gattepalli to Shayan Jahangir, 0 runs

0.2
.

Gattepalli to Shayan Jahangir, 0 runs

0.1
1

Gattepalli to Seifert, 1 run

19.6
W

Jasdeep Singh to le Roux, appeal, review (out => out), wicket (lbw - le Roux)

19.5
W

Jasdeep Singh to van Schalkwyk, appeal, wicket (bowled - van Schalkwyk)

19.4
1

Jasdeep Singh to Gattepalli, 1 run

19.4
1

Jasdeep Singh to Gattepalli, wide

19.3
1

Jasdeep Singh to van Schalkwyk, 1 run

19.2
1

Jasdeep Singh to Gattepalli, 1 run

19.1
W

Jasdeep Singh to Russell, appeal, wicket (caught - Russell)

18.6
W

Baartman to Badar, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Badar)

18.5
4

Baartman to Badar, 4 runs

18.4
.

Baartman to Badar, 0 runs

18.3
1

Baartman to Russell, 1 run

18.2
2

Baartman to Russell, 2 runs

18.1
6

Baartman to Russell, 6 runs

17.6
6

Harmeet Singh to Badar, 6 runs

17.5
1

Harmeet Singh to Russell, 1 run

17.4
1

Harmeet Singh to Badar, 1 run

17.3
1

Harmeet Singh to Russell, 1 run

17.2
2

Harmeet Singh to Russell, 2 runs

17.1
.

Harmeet Singh to Russell, 0 runs

16.6
W

Shanaka to Powell, appeal, wicket (caught - Powell)

16.5
6

Shanaka to Powell, 6 runs

16.4
6

Shanaka to Powell, 6 runs

16.3
6

Shanaka to Powell, 6 runs

16.2
6

Shanaka to Powell, 6 runs

16.1
6

Shanaka to Powell, 6 runs

15.6
1

Harmeet Singh to Powell, 1 run

15.5
1

Harmeet Singh to Russell, 1 run

15.4
.

Harmeet Singh to Russell, review

15.3
.

Harmeet Singh to Russell, 0 runs

15.2
.

Harmeet Singh to Russell, 0 runs

15.1
W

Harmeet Singh to Holder, appeal, wicket (caught - Holder)

14.6
1

Jasdeep Singh to Holder, 1 run

14.5
6

Jasdeep Singh to Holder, 6 runs

14.4
.

Jasdeep Singh to Holder, 0 runs

14.3
.

Jasdeep Singh to Holder, 0 runs

14.2
2

Jasdeep Singh to Holder, 2 runs

14.1
.

Jasdeep Singh to Holder, 0 runs

14.1
2

Jasdeep Singh to Powell, 2 wides

13.6
.

Ali Sheikh to Holder, 0 runs

13.5
6

Ali Sheikh to Holder, 6 runs

13.4
2

Ali Sheikh to Holder, 2 runs

13.3
4

Ali Sheikh to Holder, 4 runs

13.2
1

Ali Sheikh to Powell, 1 run

13.1
1

Ali Sheikh to Holder, 1 run

12.6
1

Shanaka to Holder, 1 run

12.5
.

Shanaka to Holder, 0 runs

12.4
W

Shanaka to Fletcher, appeal, wicket (caught - Fletcher)

12.3
1

Shanaka to Powell, 1 run

12.2
4

Shanaka to Powell, 4 runs

12.1
1

Shanaka to Fletcher, 1 run

11.6
.

Baartman to Powell, 0 runs

11.5
W

Baartman to Narine, appeal, wicket (lbw - Narine)

11.4
.

Baartman to Narine, 0 runs

11.4
1

Baartman to Narine, wide

11.3
.

Baartman to Narine, 0 runs

11.2
6

Baartman to Narine, 6 runs

11.1
.

Baartman to Narine, 0 runs

10.6
1

Gannon to Narine, 1 run

10.5
6

Gannon to Narine, 6 runs

10.4
1

Gannon to Fletcher, 1 run

10.3
.

Gannon to Fletcher, 0 runs

10.2
1

Gannon to Narine, 1 run

10.1
1

Gannon to Fletcher, 1 run

9.6
.

Ali Sheikh to Narine, 0 runs

9.5
1

Ali Sheikh to Fletcher, 1 run

9.4
1

Ali Sheikh to Narine, 1 run

9.3
.

Ali Sheikh to Narine, 0 runs

9.2
.

Ali Sheikh to Narine, 0 runs

9.1
W

Ali Sheikh to Chand, appeal, wicket (caught - Chand)

8.6
1

Shanaka to Chand, 1 run

8.5
1

Shanaka to Fletcher, 1 run

8.4
4

Shanaka to Fletcher, 4 runs

8.3
.

Shanaka to Fletcher, 0 runs

8.2
1

Shanaka to Chand, 1 run

8.1
2

Shanaka to Chand, 2 runs

7.6
1

Harmeet Singh to Chand, 1 run

7.5
1

Harmeet Singh to Fletcher, 1 run

7.4
1

Harmeet Singh to Chand, 1 run

7.3
4

Harmeet Singh to Chand, 4 runs

7.2
4

Harmeet Singh to Chand, 4 runs

7.1
1

Harmeet Singh to Fletcher, 1 run

6.6
4

Baartman to Chand, 4 runs

6.5
.

Baartman to Chand, 0 runs

6.4
1

Baartman to Fletcher, 1 run

6.3
1

Baartman to Chand, 1 run

6.2
.

Baartman to Chand, 0 runs

6.1
W

Baartman to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)

5.6
.

Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs

5.5
4

Jasdeep Singh to Fletcher, 4 runs

5.4
1

Jasdeep Singh to Munro, 1 run

5.3
1

Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run

5.2
.

Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs

5.1
1

Jasdeep Singh to Munro, 1 run

4.6
4

Shanaka to Fletcher, 4 runs

4.5
4

Shanaka to Fletcher, 4 runs

4.4
1

Shanaka to Munro, 1 run

4.3
4

Shanaka to Munro, 4 runs

4.2
.

Shanaka to Munro, 0 runs

4.1
.

Shanaka to Munro, 0 runs

3.6
1

Gannon to Munro, 1 run

3.5
6

Gannon to Munro, 6 runs

3.4
.

Gannon to Munro, 0 runs

3.3
1

Gannon to Fletcher, 1 run

3.2
1

Gannon to Munro, 1 run

3.1
6

Gannon to Munro, 6 runs

2.6
6

Baartman to Fletcher, 6 runs

2.5
1

Baartman to Munro, 1 run

2.4
.

Baartman to Munro, 0 runs

2.3
.

Baartman to Munro, 0 runs

2.2
2

Baartman to Munro, 2 runs

2.1
1

Baartman to Fletcher, 1 run

1.6
1

Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run

1.5
4

Jasdeep Singh to Fletcher, 4 runs

1.4
.

Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs

1.3
.

Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs

1.2
1

Jasdeep Singh to Munro, 1 run

1.1
1

Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run

0.6
1

Harmeet Singh to Fletcher, 1 run

0.5
1

Harmeet Singh to Munro, 1 run

0.4
4

Harmeet Singh to Munro, 4 runs

0.3
.

Harmeet Singh to Munro, 0 runs

0.2
.

Harmeet Singh to Munro, 0 runs

0.1
.

Harmeet Singh to Munro, 0 runs