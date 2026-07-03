Results Score Seattle Orcas vs Mi New York T20 Major League Cricket 03.07.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Stoinis Marcusall rounder
|36
|31
|5
|1
|116.13
|Jayasuriya Shehanall rounder
|19
|18
|3
|0
|105.56
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Boult Trentbowler
|4
|0
|26
|1
|6.5
|1
|0
|Bosch Corbinall rounder
|4
|0
|11
|1
|2.75
|0
|0
Latest Highlights
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19.6
1
Pollard to Jasdeep Singh, 1 run
19.5
.
Pollard to Jasdeep Singh, 0 runs
19.4
.
Pollard to Jasdeep Singh, 0 runs