Results Score Seattle Orcas vs Mi New York T20 Major League Cricket 03.07.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

127

NEW
NEW

132

Best Players

batterRB4s6sSR
Stoinis Marcusall rounder363151116.13
Jayasuriya Shehanall rounder191830105.56
bowlerOMRWECOWDNB
Boult Trentbowler402616.510
Bosch Corbinall rounder401112.7500

Latest Highlights

19.6
1

Pollard to Jasdeep Singh, 1 run

19.5
.

Pollard to Jasdeep Singh, 0 runs

19.4
.

Pollard to Jasdeep Singh, 0 runs

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