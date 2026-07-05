Cape Town Samp Army

Cape Town Samp Army

Gender:Men

Players

2023 Players

Cephas Zhuwao

Zimbabwe

Chamika Karunaratne

Sri Lanka

Hamilton Masakadza

Zimbabwe

Johnathan Campbell

Zimbabwe

Karim Janat

Afghanistan

Matthew Breetzke

South Africa

Mohamed Irfan

Morawakage Maheesh Theekshana

Sri Lanka

Mujeeb Ur Rahman Zadran

Afghanistan

Parthiv Ajay Patel

India

Peter Hatzoglou

Australia

Pramod Bhanuka Bandara Rajapaksa

Sri Lanka

Rahmanullah Gurbaz

Afghanistan

Richard Ngarava

Zimbabwe

Sean Colin Williams

Zimbabwe

Sheldon Shane Cottrell

Trinidad and Tobago

Stuart Terence Roger Binny

India

Tadiwanashe Marumani

Zimbabwe

Thomas Kevin Curran

England

Tinashe Stephen Kamunhukamwe

Zimbabwe

Statistics

Zim Afro T10 League 2023

Matches Played8
Won4
Drawn0
Lost4
No result0

Another teams

Dambulla Sixers

Dambulla Sixers

Kenya

Kenya

Central Zone

Central Zone

Joburg Buffaloes

Joburg Buffaloes

Sierra Leone

Sierra Leone

Galle Gallants

Galle Gallants

Kandy Royals

Kandy Royals

North East Zone

North East Zone

Durban Qalandars

Durban Qalandars

Jaffna Kings

Jaffna Kings