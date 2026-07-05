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2023 Players
Cephas Zhuwao
Zimbabwe
Chamika Karunaratne
Sri Lanka
Hamilton Masakadza
Johnathan Campbell
Karim Janat
Afghanistan
Matthew Breetzke
South Africa
Mohamed Irfan
Morawakage Maheesh Theekshana
Mujeeb Ur Rahman Zadran
Parthiv Ajay Patel
India
Peter Hatzoglou
Australia
Pramod Bhanuka Bandara Rajapaksa
Rahmanullah Gurbaz
Richard Ngarava
Sean Colin Williams
Sheldon Shane Cottrell
Trinidad and Tobago
Stuart Terence Roger Binny
Tadiwanashe Marumani
Thomas Kevin Curran
England
Tinashe Stephen Kamunhukamwe
Zim Afro T10 League 2023
Dambulla Sixers
Kenya
Central Zone
Joburg Buffaloes
Sierra Leone
Galle Gallants
Kandy Royals
North East Zone
Durban Qalandars
Jaffna Kings