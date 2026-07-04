Pramod Bhanuka Bandara Rajapaksa

Pramod Bhanuka Bandara Rajapaksa

batsman

Full name:Pramod Bhanuka Bandara Rajapaksa
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Sri Lanka

St. Lucia Kings

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches53780121172
Innings00693026
Overs00424.0100.070.0
Balls-----
Maidens007042
Runs001401486516
Wickets00471428
Avg0029.834.7118.42
SR0054.1242.8515
Eco003.34.867.37
BB00623
4w00100
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches53780121172
Innings533126115156
Not outs0591115
Runs89678415230403226
Balls Faced85507461231292411
Avg17.824.2135.4829.2322.87
SR104.7133.7290.0297.15133.8
Fours1457428308276
Fifties13211713
Sixies230162104150
Highest6577268117100
Hundreds00941

Pramod Bhanuka Bandara Rajapaksa Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Bhanuka Rajapaksa News

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For those who want to get to know one of the top cricket players Bhanuka Rajapaksa better, you will be able to do so right now as here is all the information about what he faces on the field of play, what records he plans to set.

Rajapaksa, Vandersay return and Shanaka, Chameera omitted as Sri Lanka announces T20I squad against Windies

Rajapaksa, Vandersay return and Shanaka, Chameera omitted as Sri Lanka announces T20I squad against Windies

Sri Lanka has revealed a 17-member squad for the T20I series against West Indies at home. Bhanuka Rajapaksa returns from injury and is set to rejoin the team alongside Jeffrey Vandersay while all-rounder Dasun Shanaka has been left out of the squad, marking a significant change in the lineup.

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