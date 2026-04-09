Thomas Kevin Curran
all rounder
|Full name:
|Thomas Kevin Curran
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
2026 Teams
Thomas Kevin Curran Schedule & Results
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ResultPeshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
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Pakistan Super League
ResultLahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
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ResultLahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
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ResultQuetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
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ResultPeshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
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