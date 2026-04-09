Thomas Kevin Curran

Thomas Kevin Curran

all rounder

Full name:Thomas Kevin Curran
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Lahore Qalandars

Melbourne Stars

MI London

Quetta Gladiators

Surrey

Sydney Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches228306186171
Innings328299883151
Overs66.0218.098.01751.3651.3517.3
Balls------
Maidens1481366274
Runs2001290907570936334591
Wickets23429195126180
Avg10037.9431.2729.2728.8325.5
SR19838.4720.2753.8931.0217.25
Eco3.035.919.253.255.578.87
BB1541054
4w0211363
5w010730
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches228306186171
Innings317138456103
Not outs197112131
Runs663036413677391347
Balls Faced120321562582790996
Avg3337.8710.6618.7221.1118.7
SR5594.39114.2852.9493.54135.24
Fours1229118560123
Fifties000504
Sixies0549940
Highest3947141154762
Hundreds000100

Thomas Kevin Curran Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

The Hundred