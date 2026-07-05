Sean Colin Williams

Sean Colin Williams

all rounder

Full name:Sean Colin Williams
Nationality:Zimbabwe
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Tuskers

Zimbabwe

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches141566867250110
Innings22128648420695
Overs337.3798.4183.0997.41351.0260.0
Balls------
Maidens39340185640
Runs107239461270295163921817
Wickets2183439117866
Avg51.0447.5429.5332.4235.9127.53
SR96.4257.7325.5365.7845.5323.63
Eco3.174.946.932.954.736.98
BB6431173
4w010340
5w000320
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches141566867250110
Innings2715168121236108
Not outs220783020
Runs103449861482508072112043
Balls Faced185157511182001676
Avg41.3638.0624.2944.953523.21
SR55.8686.69125.3800121.89
Fours11744714000195
Fifties33510254511
Sixies757360043
Highest1511746617817466
Hundreds48014120

Sean Colin Williams Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Sean Williams News

View all

For those who want to learn more about cricketer Sean William, all the latest information about him is available here: from past match results to his participation in tournaments.

You Won’t Believe How Drug Addiction Ended This Cricketer’s Career

You Won’t Believe How Drug Addiction Ended This Cricketer’s Career

A cricketer recently ended his cricket career due to a reason which might shock the fans. Being addicted to drugs has been the reason why a senior player decided to pull himself out of the T20 World Cup 2026. Eventually, his cricket board decided to not pick him again for the national team.

Sean Williams02:59 PM, 02 October, 2025

Afghanistan to travel to Zimbabwe in October

Sean Williams09:41 PM, 27 September, 2025

T20 World Cup qualifiers | Zimbabwean icon Sean Williams released from Zimbabwe squad due to personal reasons

Sean Williams09:10 PM, 05 February, 2024

‌ILT20 | Twitter lauds Josh Little’s supreme reflex to overcome fumble and perfect a screamer

Sean Williams01:22 PM, 02 November, 2022

ICC World T20 | Twitter reacts as Regis Chakabva gifts lifeline to walking-off Bas de Leede with hilarious triple fumble

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Samarakoon, Thushara

Samarakoon, Thushara

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Musakanda, Tarisai

Musakanda, Tarisai

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Nunu, Thamsanqa Keith

Nunu, Thamsanqa Keith

Dube, Mgcini

Dube, Mgcini