Highlights Lancashire vs Durham First class County Championship 24.09.2026

Live
First class

LAN
LAN
DUR
DUR

(18 ov.) 70/1

17.6
.

Balderson to McKinney, 0 runs

17.5
.

Balderson to McKinney, 0 runs

17.4
.

Balderson to McKinney, 0 runs

17.3
4

Balderson to McKinney, 4 runs

17.2
.

Balderson to McKinney, 0 runs

17.1
.

Balderson to McKinney, 0 runs

16.6
2

Nauman Ali to Gay, 2 runs

16.5
.

Nauman Ali to Gay, 0 runs

16.4
1

Nauman Ali to McKinney, 1 run

16.3
4

Nauman Ali to McKinney, 4 runs

16.2
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

16.1
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

15.6
.

Balderson to Gay, 0 runs

15.5
.

Balderson to Gay, 0 runs

15.4
4

Balderson to Gay, 4 runs

15.3
.

Balderson to Gay, 0 runs

15.2
.

Balderson to Gay, 0 runs

15.1
2

Balderson to Gay, 2 runs

14.6
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

14.5
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

14.4
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

14.3
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

14.2
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

14.1
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

13.6
.

Balderson to Gay, 0 runs

13.5
.

Balderson to Gay, 0 runs

13.4
.

Balderson to Gay, 0 runs

13.3
.

Balderson to Gay, 0 runs

13.2
.

Balderson to Gay, 0 runs

13.1
.

Balderson to Gay, 0 runs

12.6
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

12.5
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

12.4
4

Nauman Ali to McKinney, 4 runs

12.3
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

12.2
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

12.1
.

Nauman Ali to McKinney, 0 runs

11.6
1

Balderson to McKinney, 1 run

11.5
4

Balderson to McKinney, 4 runs

11.4
4

Balderson to McKinney, 4 runs

11.3
.

Balderson to McKinney, 0 runs

11.2
.

Balderson to McKinney, 0 runs

11.1
.

Stanley to McKinney, 0 runs

10.6
.

Bailey to Gay, 0 runs

10.5
.

Bailey to Gay, 0 runs

10.4
.

Bailey to Gay, 0 runs

10.3
4

Bailey to Gay, 4 runs

10.2
.

Bailey to Gay, 0 runs

10.1
.

Bailey to Gay, 0 runs

9.6
.

Stanley to McKinney, 0 runs

9.5
1

Stanley to Gay, 1 run

9.4
2

Stanley to Gay, 2 runs

9.3
.

Stanley to Gay, 0 runs

9.2
.

Stanley to Gay, 0 runs

9.1
.

Stanley to Gay, 0 runs

8.6
1

Bailey to Gay, 1 run

8.5
.

Bailey to Gay, 0 runs

8.4
.

Bailey to Gay, 0 runs

8.3
.

Bailey to Gay, 0 runs

8.2
.

Bailey to Gay, 0 runs

8.1
1

Bailey to McKinney, 1 run

7.6
4

Stanley to Gay, 4 runs

7.5
.

Stanley to Gay, 0 runs

7.4
.

Stanley to Gay, 0 runs

7.3
4

Stanley to Gay, 4 runs

7.2
.

Stanley to Gay, 0 runs

7.1
1

Stanley to McKinney, 1 run

6.6
.

Bailey to Gay, 0 runs

6.5
1

Bailey to McKinney, 1 run

6.4
.

Bailey to McKinney, 0 runs

6.3
.

Bailey to McKinney, 0 runs

6.2
.

Bailey to McKinney, 0 runs

6.1
1

Bailey to Gay, 1 run

5.6
.

Stanley to McKinney, 0 runs

5.5
.

Stanley to McKinney, 0 runs

5.4
.

Stanley to McKinney, 0 runs

5.3
.

Stanley to McKinney, 0 runs

5.2
4

Stanley to McKinney, 4 runs

5.1
.

Stanley to McKinney, 0 runs

4.6
.

Bailey to Gay, 0 runs

4.5
.

Bailey to Gay, 0 runs

4.4
.

Bailey to Gay, 0 runs

4.3
.

Bailey to Gay, 0 runs

4.2
.

Bailey to Gay, 0 runs

4.1
4

Bailey to Gay, 4 runs

3.6
.

Stanley to McKinney, 0 runs

3.5
.

Stanley to McKinney, 0 runs

3.4
2

Stanley to McKinney, 2 runs

3.3
.

Stanley to McKinney, 0 runs

3.2
.

Stanley to McKinney, 0 runs

3.1
.

Stanley to McKinney, 0 runs

2.6
.

Bailey to Gay, 0 runs

2.5
W

Bailey to Lees, appeal, wicket (caught - Lees)

2.4
.

Bailey to Lees, 0 runs

2.3
.

Bailey to Lees, 0 runs

2.2
3

Bailey to McKinney, 3 runs

2.1
.

Bailey to McKinney, 0 runs

1.6
4

Stanley to Lees, 4 leg byes

1.5
.

Stanley to Lees, 0 runs

1.4
.

Stanley to Lees, 0 runs

1.3
.

Stanley to Lees, 0 runs

1.2
2

Stanley to Lees, 2 runs

1.1
.

Stanley to Lees, 0 runs

0.6
.

Bailey to McKinney, 0 runs

0.5
.

Bailey to McKinney, 0 runs

0.4
.

Bailey to McKinney, 0 runs

0.3
1

Bailey to Lees, 1 run

0.2
.

Bailey to Lees, 0 runs

0.1
.

Bailey to Lees, 0 runs