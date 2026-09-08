Highlights Leicestershire vs Somerset First class County Championship 08.09.2026

Live
First class

LEI
LEI
SOM
SOM

(0 ov.) 18/0

5.6
.

Mike to Lammonby, 0 runs

5.5
.

Mike to Lammonby, 0 runs

5.4
.

Mike to Lammonby, 0 runs

5.3
.

Mike to Lammonby, 0 runs

5.2
.

Mike to Lammonby, 0 runs

5.1
.

Mike to Lammonby, 0 runs

4.6
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

4.5
4

Gilchrist to Thomas, 4 runs

4.4
1

Gilchrist to Lammonby, 1 run

4.3
.

Gilchrist to Lammonby, 0 runs

4.2
.

Gilchrist to Lammonby, 0 runs

4.1
1

Gilchrist to Thomas, leg bye

3.6
.

Mike to Lammonby, 0 runs

3.5
.

Mike to Lammonby, 0 runs

3.4
.

Mike to Lammonby, 0 runs

3.3
.

Mike to Lammonby, 0 runs

3.2
.

Mike to Lammonby, 0 runs

3.1
.

Mike to Lammonby, 0 runs

2.6
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

2.5
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

2.4
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

2.3
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

2.2
1

Gilchrist to Lammonby, 1 run

2.1
.

Gilchrist to Lammonby, 0 runs

1.6
.

Mike to Thomas, 0 runs

1.5
.

Mike to Thomas, 0 runs

1.4
.

Mike to Thomas, 0 runs

1.3
.

Mike to Thomas, 0 runs

1.3
2

Mike to Thomas, 2 no balls

1.2
.

Mike to Thomas, 0 runs

1.1
.

Mike to Thomas, 0 runs

0.7
.

Gilchrist to Lammonby, 0 runs

0.6
nb

Gilchrist to Thomas, no ball + 2 leg byes

0.5
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

0.4
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

0.3
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

0.2
4

Gilchrist to Thomas, 4 runs

0.1
.

Gilchrist to Thomas, 0 runs

0.1
2

Gilchrist to Thomas, 2 no balls