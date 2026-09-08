Highlights Leicestershire vs Somerset First class County Championship 08.09.2026
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 4 runs
Gilchrist to Lammonby, 1 run
Gilchrist to Lammonby, 0 runs
Gilchrist to Lammonby, 0 runs
Gilchrist to Thomas, leg bye
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Mike to Lammonby, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Lammonby, 1 run
Gilchrist to Lammonby, 0 runs
Mike to Thomas, 0 runs
Mike to Thomas, 0 runs
Mike to Thomas, 0 runs
Mike to Thomas, 0 runs
Mike to Thomas, 2 no balls
Mike to Thomas, 0 runs
Mike to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Lammonby, 0 runs
Gilchrist to Thomas, no ball + 2 leg byes
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 4 runs
Gilchrist to Thomas, 0 runs
Gilchrist to Thomas, 2 no balls