H2h Leicestershire vs Yorkshire First class County Championship 19.06.2026

First class

LEI
LEI

(0 ov.) 177/3

YOR
YOR

185

Leicestershire vs Yorkshire

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

147

YORYorkshire

135

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

185

YORYorkshire

188

T20, T20 Blast

YORYorkshire

213

LEILeicestershire

107