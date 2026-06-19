Squads Leicestershire vs Yorkshire First class County Championship 19.06.2026

First class

LEI
LEI

(0 ov.) 177/3

YOR
YOR

185

Playing

LEI
LEI
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Lyth Adam

batsman

Ahmed Rehan

all rounder

Whiteman Sam

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Bairstow Jonny

wicket keeper

Evison Joey

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Hill George

all rounder

Green Ben

all rounder

Bess Dom

bowler

Davey Josh

all rounder

Ali Hasan

bowler

Green Alex M

no information yet

Bench

LEI
LEI
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Akhtar Jawad

no information yet

Helm Tom

bowler

Ali Moeen

all rounder

Holland Ian

all rounder

Bean Finlay

wicket keeper

Hull Josh

bowler

Bennison Will

no information yet

Mike Ben

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Coad Ben

bowler

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Wood Sam

no information yet