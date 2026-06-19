Squads Leicestershire vs Yorkshire First class County Championship 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Rishi
batsman
Lyth Adam
batsman
Gumbs Sheridon
batsman
Luxton William
batsman
Ahmed Rehan
all rounder
Whiteman Sam
wicket keeper
Hill Lewis
wicket keeper
Wharton James Henry
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Evison Joey
all rounder
Revis Matthew L
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Hill George
all rounder
Green Ben
all rounder
Bess Dom
bowler
Davey Josh
all rounder
Ali Hasan
bowler
Green Alex M
no information yet
Moriarty Daniel
bowler
Patel Ajaz
bowler
White Curtley-Jack
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Budinger SG
batsman
Agarwal Mayank
batsman
Eskinazi Stevie
batsman
Akhtar Jawad
no information yet
Helm Tom
bowler
Ali Moeen
all rounder
Holland Ian
all rounder
Bean Finlay
wicket keeper
Hull Josh
bowler
Bennison Will
no information yet
Mike Ben
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Scriven Tom
all rounder
Chohan Jafer
all rounder
Singh Yadvinder
no information yet
Cliff Benjamin Michael
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Coad Ben
bowler
Trevaskis Liam
bowler
Edwards Mickey
bowler
Turner Ashton
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Weatherald Jake
batsman
Firbank Matthew
no information yet
Wood Sam
no information yet
Fraine William
batsman