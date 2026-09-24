Highlights Middlesex vs Northamptonshire First class County Championship 24.09.2026
Helm to McManus, 0 runs
Helm to McManus, 0 runs
Helm to McManus, 0 runs
Helm to Sales, 1 run
Helm to Sales, 0 runs
Ferns to McManus, 0 runs
Ferns to McManus, 0 runs
Ferns to Sales, 1 run
Ferns to Sales, 0 runs
Ferns to Sales, 0 runs
Ferns to Sales, 4 runs
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
Sales defends for a single leg bye.
0 runs
Ferns to McManus, 0 runs
Ferns to Vasconcelos, appeal, wicket (caught - Vasconcelos)
Ferns to Vasconcelos, 0 runs
Ferns to Vasconcelos, 0 runs
Ferns to Vasconcelos, 0 runs
Ferns to Vasconcelos, 2 runs
Higgins to Sales, 4 runs
Higgins to Sales, 2 runs
Higgins to Sales, 0 runs
Higgins to Sales, 0 runs
Higgins to Sales, 0 runs
Higgins to Sales, 0 runs
Ferns to Sales, 1 run
Ferns to Sales, 0 runs
Ferns to Sales, appeal
Ferns to Sales, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 4 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Ferns to Sales, 0 runs
Ferns to Sales, 0 runs
Ferns to Sales, 0 runs
Ferns to Sales, 0 runs
Ferns to Sales, 0 runs
Ferns to Harrison, appeal, wicket (caught - Harrison)
Higgins to Harrison, 1 run
Higgins to Harrison, 0 runs
Higgins to Harrison, 0 runs
Higgins to Harrison, 0 runs
Higgins to Harrison, 0 runs
Higgins to Zaib, appeal, wicket (caught - Zaib)
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 2 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Zaib, 0 runs
Higgins to Zaib, 0 runs
Higgins to Zaib, 0 runs
Higgins to Zaib, 0 runs
Higgins to Zaib, 0 runs
Higgins to Zaib, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 4 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Zaib, 0 runs
Zaib plays a defensive stroke for two runs.
Higgins to Zaib, 0 runs
Higgins to Miller, wicket (lbw - Miller)
Higgins to Miller, 0 runs
Higgins to Miller, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 4 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 2 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Miller, 3 runs
Higgins to Vasconcelos, 4 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, appeal
Higgins to Vasconcelos, 2 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Miller, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 1 run
Roland-Jones to Miller, 1 run
Roland-Jones to Miller, 2 runs
Roland-Jones to Miller, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Higgins to Vasconcelos, 0 runs
Roland-Jones to Miller, 4 runs
Roland-Jones to Miller, 0 runs
Roland-Jones to Procter, wicket (lbw - Procter)
Roland-Jones to Procter, 0 runs
Roland-Jones to Procter, 0 runs
Roland-Jones to Vasconcelos, 1 run