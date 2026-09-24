Highlights Middlesex vs Northamptonshire First class County Championship 24.09.2026

Live
First class

MID
MID
NOR
NOR

(17 ov.) 53/5

17.5
.

Helm to McManus, 0 runs

17.4
.

Helm to McManus, 0 runs

17.3
.

Helm to McManus, 0 runs

17.2
1

Helm to Sales, 1 run

17.1
.

Helm to Sales, 0 runs

16.6
.

Ferns to McManus, 0 runs

16.5
.

Ferns to McManus, 0 runs

16.4
1

Ferns to Sales, 1 run

16.3
.

Ferns to Sales, 0 runs

16.2
.

Ferns to Sales, 0 runs

16.1
4

Ferns to Sales, 4 runs

15.6
.

0 runs

15.5
.

0 runs

15.4
.

0 runs

15.3
.

0 runs

15.2
1lb

Sales defends for a single leg bye.

15.1
.

0 runs

14.6
.

Ferns to McManus, 0 runs

14.5
W

Ferns to Vasconcelos, appeal, wicket (caught - Vasconcelos)

14.4
.

Ferns to Vasconcelos, 0 runs

14.3
.

Ferns to Vasconcelos, 0 runs

14.2
.

Ferns to Vasconcelos, 0 runs

14.1
2

Ferns to Vasconcelos, 2 runs

13.6
4

Higgins to Sales, 4 runs

13.5
2

Higgins to Sales, 2 runs

13.4
.

Higgins to Sales, 0 runs

13.3
.

Higgins to Sales, 0 runs

13.2
.

Higgins to Sales, 0 runs

13.1
.

Higgins to Sales, 0 runs

12.4
1

Ferns to Sales, 1 run

12.3
.

Ferns to Sales, 0 runs

12.2
.

Ferns to Sales, appeal

12.1
.

Ferns to Sales, 0 runs

11.6
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

11.5
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

11.4
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

11.3
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

11.2
4

Higgins to Vasconcelos, 4 runs

11.1
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

10.6
.

Ferns to Sales, 0 runs

10.5
.

Ferns to Sales, 0 runs

10.4
.

Ferns to Sales, 0 runs

10.3
.

Ferns to Sales, 0 runs

10.2
.

Ferns to Sales, 0 runs

10.1
W

Ferns to Harrison, appeal, wicket (caught - Harrison)

9.6
1

Higgins to Harrison, 1 run

9.5
.

Higgins to Harrison, 0 runs

9.4
.

Higgins to Harrison, 0 runs

9.3
.

Higgins to Harrison, 0 runs

9.2
.

Higgins to Harrison, 0 runs

9.1
W

Higgins to Zaib, appeal, wicket (caught - Zaib)

8.6
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

8.5
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

8.4
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

8.3
2

Roland-Jones to Vasconcelos, 2 runs

8.2
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

8.1
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

7.6
.

Higgins to Zaib, 0 runs

7.5
.

Higgins to Zaib, 0 runs

7.4
.

Higgins to Zaib, 0 runs

7.3
.

Higgins to Zaib, 0 runs

7.2
.

Higgins to Zaib, 0 runs

7.1
.

Higgins to Zaib, 0 runs

6.6
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

6.5
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

6.4
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

6.3
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

6.2
4

Roland-Jones to Vasconcelos, 4 runs

6.1
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

5.6
.

Higgins to Zaib, 0 runs

5.5
2

Zaib plays a defensive stroke for two runs.

5.4
.

Higgins to Zaib, 0 runs

5.3
W

Higgins to Miller, wicket (lbw - Miller)

5.2
.

Higgins to Miller, 0 runs

5.1
.

Higgins to Miller, 0 runs

4.6
4

Roland-Jones to Vasconcelos, 4 runs

4.5
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

4.4
2

Roland-Jones to Vasconcelos, 2 runs

4.3
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

4.2
.

Roland-Jones to Vasconcelos, 0 runs

4.1
3

Roland-Jones to Miller, 3 runs

3.6
4

Higgins to Vasconcelos, 4 runs

3.5
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

3.4
.

Higgins to Vasconcelos, appeal

3.3
2

Higgins to Vasconcelos, 2 runs

3.2
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

3.1
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

2.6
.

Roland-Jones to Miller, 0 runs

2.5
1

Roland-Jones to Vasconcelos, 1 run

2.3
1

Roland-Jones to Miller, 1 run

2.2
2

Roland-Jones to Miller, 2 runs

2.1
.

Roland-Jones to Miller, 0 runs

1.6
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

1.5
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

1.4
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

1.3
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

1.2
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

1.1
.

Higgins to Vasconcelos, 0 runs

0.6
4

Roland-Jones to Miller, 4 runs

0.5
.

Roland-Jones to Miller, 0 runs

0.4
W

Roland-Jones to Procter, wicket (lbw - Procter)

0.3
.

Roland-Jones to Procter, 0 runs

0.2
.

Roland-Jones to Procter, 0 runs

0.1
1

Roland-Jones to Vasconcelos, 1 run