Results Score Northamptonshire vs Middlesex First class County Championship 17.04.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Cracknell Joewicket keeper
|66
|116
|7
|0
|56.9
|Albert Geddes Benedict Brodiebatsman
|65
|80
|9
|0
|81.25
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Conway Harrybowler
|17
|1
|63
|2
|3.71
|0
|0
|Harrison Calvinbowler
|17
|2
|57
|1
|3.35
|0
|0
Latest Highlights
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72.6
.
Harrison to Zafar Gohar, 0 runs
72.5
3
Harrison to Cracknell, 3 runs
72.4
.
Harrison to Cracknell, 0 runs