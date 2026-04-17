Results Score Northamptonshire vs Middlesex First class County Championship 17.04.2026

First class

NOR
NOR
MID
MID

(73 ov.) 284/6

Best Players

batterRB4s6sSR
Cracknell Joewicket keeper661167056.9
Albert Geddes Benedict Brodiebatsman65809081.25
bowlerOMRWECOWDNB
Conway Harrybowler1716323.7100
Harrison Calvinbowler1725713.3500

Latest Highlights

72.6
.

Harrison to Zafar Gohar, 0 runs

72.5
3

Harrison to Cracknell, 3 runs

72.4
.

Harrison to Cracknell, 0 runs

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