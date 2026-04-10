Harry Nicholas Alexander Conway

Harry Nicholas Alexander Conway

bowler

Full name:Harry Nicholas Alexander Conway
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

South Australia Redbacks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches401623
Innings721523
Overs1077.0126.180.1
Balls---
Maidens28760
Runs2892737682
Wickets991820
Avg29.2140.9434.1
SR65.2742.0524.05
Eco2.685.848.5
BB1033
4w100
5w600
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches401623
Innings5565
Not outs2852
Runs2303216
Balls Faced10046919
Avg8.51325.33
SR22.946.3784.21
Fours2241
Fifties000
Sixies000
Highest31106
Hundreds000

Harry Nicholas Alexander Conway Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben

Drew, Daniel

Drew, Daniel

Berg, Gareth

Berg, Gareth

Matthias, Harry

Matthias, Harry

Lehmann, Jake

Lehmann, Jake

McSweeney, Nathan

McSweeney, Nathan