Squads Northamptonshire vs Middlesex First class County Championship 17.04.2026

First class

NOR
NOR
MID
MID

(73 ov.) 284/6

Playing

NOR
NOR
MID
MID
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Robson Sam

batsman

Procter Luke

all rounder

Holden Max

batsman

McSweeney Nathan

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Cracknell Joe

wicket keeper

McManus Lewis

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Sharma Naavya

no information yet

Bench

NOR
NOR
MID
MID
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Broad Justin

all rounder

Falconer Caleb

no information yet

Feldman James Joseph

no information yet

Keogh Rob

all rounder

Fernandes Nathan

all rounder

Hollman Luke

all rounder

Lynn Chris

batsman

Miller Angus H

all rounder

Sawant Aaryan

no information yet

Ramesh Nirvan

no information yet

Sharma Aadi

all rounder

Willey David

all rounder