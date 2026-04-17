Squads Northamptonshire vs Middlesex First class County Championship 17.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Robson Sam
batsman
Procter Luke
all rounder
Caires Joshua Michael De
batsman
Harrison Calvin
bowler
Holden Max
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Zaib Saif
all rounder
Sales James
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Bartlett George
batsman
Cracknell Joe
wicket keeper
McManus Lewis
wicket keeper
Gohar Zafar
bowler
Sanderson Ben
bowler
Roland-Jones Toby
bowler
Guthrie Liam
bowler
Helm Tom
bowler
Conway Harry
bowler
Sharma Naavya
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Broad Justin
all rounder
Brookes Henry
bowler
Buchake Arush
batsman
Cullen Blake
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Falconer Caleb
no information yet
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Feldman James Joseph
no information yet
Keogh Rob
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Leech Dominic
bowler
Hollman Luke
all rounder
Lynn Chris
batsman
Kaushal Ishaan
bowler
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Miller Angus H
all rounder
Sawant Aaryan
no information yet
Ramesh Nirvan
no information yet
Scrimshaw George
bowler
Sharma Aadi
all rounder
Weatherall Raphael A
bowler
Willey David
all rounder