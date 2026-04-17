Match details Northamptonshire vs Middlesex First class County Championship 17.04.2026

First class

NOR
NOR
MID
MID

(73 ov.) 284/6

Match Info

Match:County Championship 2026
Date:Friday, April 03, 2026 - Sunday, September 27, 2026
Toss:Middlesex won the toss and opt to bat
Time:Friday, April 17, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Northamptonshire Squad

PlayersVasconcelos Ricardo, Procter Luke, Harrison Calvin, McSweeney Nathan, Zaib Saif, Sales James, Bartlett George, McManus Lewis, Sanderson Ben, Guthrie Liam, Conway Harry
BenchBreetzke Matthew, Broad Justin, Buchake Arush, Chahal Yuzvendra, James Kimber Louis Philip, Keogh Rob, Leech Dominic, Lynn Chris, Merwe Stuart Padraig van der, Miller Angus H, Ramesh Nirvan, Scrimshaw George, Sharma Aadi, Weatherall Raphael A, Willey David

Middlesex Squad

PlayersRobson Sam, Caires Joshua Michael De, Holden Max, Du Plooy Leus, Albert Geddes Benedict Brodie, Higgins Ryan, Cracknell Joe, Gohar Zafar, Roland-Jones Toby, Helm Tom, Sharma Naavya
BenchBo Cornwell Noah Bo, Brookes Henry, Cullen Blake, Falconer Caleb, Feldman James Joseph, Fernandes Nathan, Hollman Luke, Kaushal Ishaan, Morgan Sebastian Herbert Bache, Sawant Aaryan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet