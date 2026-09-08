Highlights Nottinghamshire vs Hampshire First class County Championship 08.09.2026

Live
First class

NOT
NOT

(0 ov.) 20/3

HAM
HAM
7.6
.

SW Currie to Haynes, 0 runs

7.5
W

SW Currie to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)

7.4
.

SW Currie to Slater, 0 runs

7.3
.

SW Currie to Slater, 0 runs

7.2
.

SW Currie to Slater, 0 runs

7.1
.

SW Currie to Slater, 0 runs

6.6
W

Abbott to McCann, appeal, wicket (caught - McCann)

6.5
.

Abbott to McCann, 0 runs

6.4
.

Abbott to McCann, 0 runs

6.3
.

Abbott to McCann, 0 runs

6.2
.

Abbott to McCann, 0 runs

6.1
.

Abbott to McCann, 0 runs

5.6
.

SW Currie to Slater, 0 runs

5.5
.

SW Currie to Slater, 0 runs

5.4
1

SW Currie to McCann, 1 run

5.3
.

SW Currie to McCann, 0 runs

5.2
1

SW Currie to Slater, leg bye

5.1
.

SW Currie to Slater, 0 runs

4.6
.

Abbott to McCann, 0 runs

4.5
.

Abbott to McCann, 0 runs

4.4
.

Abbott to McCann, 0 runs

4.3
W

Abbott to Hameed, appeal, wicket (caught - Hameed)

4.2
.

Abbott to Hameed, 0 runs

4.1
1

Abbott to Slater, 1 run

3.6
.

Jack to Hameed, 0 runs

3.5
1

Jack to Slater, 1 run

3.5
2

Jack to Slater, 2 no balls

3.4
.

Jack to Slater, 0 runs

3.3
.

Jack to Slater, 0 runs

3.2
.

Jack to Slater, 0 runs

3.1
.

Jack to Slater, 0 runs

2.6
.

Abbott to Hameed, 0 runs

2.5
2

Abbott to Hameed, 2 runs

2.4
.

Abbott to Hameed, 0 runs

2.3
.

Abbott to Hameed, 0 runs

2.2
.

Abbott to Hameed, 0 runs

2.1
.

Abbott to Hameed, 0 runs

1.6
4

Jack to Slater, 4 runs

1.5
.

Jack to Slater, 0 runs

1.4
.

Jack to Slater, 0 runs

1.3
.

Jack to Slater, 0 runs

1.2
2

Jack to Slater, 2 runs

1.1
.

Jack to Slater, 0 runs

0.6
.

Abbott to Hameed, 0 runs

0.5
.

Abbott to Hameed, 0 runs

0.4
.

Abbott to Hameed, 0 runs

0.3
4

Abbott to Hameed, 4 runs

0.2
2

Abbott to Hameed, 2 leg byes

0.1
.

Abbott to Hameed, 0 runs