Highlights Nottinghamshire vs Hampshire First class County Championship 08.09.2026
SW Currie to Haynes, 0 runs
SW Currie to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)
SW Currie to Slater, 0 runs
SW Currie to Slater, 0 runs
SW Currie to Slater, 0 runs
SW Currie to Slater, 0 runs
Abbott to McCann, appeal, wicket (caught - McCann)
Abbott to McCann, 0 runs
Abbott to McCann, 0 runs
Abbott to McCann, 0 runs
Abbott to McCann, 0 runs
Abbott to McCann, 0 runs
SW Currie to Slater, 0 runs
SW Currie to Slater, 0 runs
SW Currie to McCann, 1 run
SW Currie to McCann, 0 runs
SW Currie to Slater, leg bye
SW Currie to Slater, 0 runs
Abbott to McCann, 0 runs
Abbott to McCann, 0 runs
Abbott to McCann, 0 runs
Abbott to Hameed, appeal, wicket (caught - Hameed)
Abbott to Hameed, 0 runs
Abbott to Slater, 1 run
Jack to Hameed, 0 runs
Jack to Slater, 1 run
Jack to Slater, 2 no balls
Jack to Slater, 0 runs
Jack to Slater, 0 runs
Jack to Slater, 0 runs
Jack to Slater, 0 runs
Abbott to Hameed, 0 runs
Abbott to Hameed, 2 runs
Abbott to Hameed, 0 runs
Abbott to Hameed, 0 runs
Abbott to Hameed, 0 runs
Abbott to Hameed, 0 runs
Jack to Slater, 4 runs
Jack to Slater, 0 runs
Jack to Slater, 0 runs
Jack to Slater, 0 runs
Jack to Slater, 2 runs
Jack to Slater, 0 runs
Abbott to Hameed, 0 runs
Abbott to Hameed, 0 runs
Abbott to Hameed, 0 runs
Abbott to Hameed, 4 runs
Abbott to Hameed, 2 leg byes
Abbott to Hameed, 0 runs