Squads Nottinghamshire vs Hampshire First class County Championship 08.09.2026

First class

NOT
NOT
HAM
HAM

Playing

NOT
NOT
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Dawson Liam

all rounder

Fuller James

all rounder

Howell Benny

all rounder

James Lyndon

all rounder

Lord Robert

no information yet

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Moore Francis Henry

no information yet

Orr Ali

batsman

O'Neill Fergus

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

NOT
NOT
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet