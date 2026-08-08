Squads Nottinghamshire vs Hampshire First class County Championship 08.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Mohammad
bowler
Abbott Kyle
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Albert Toby Edward
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Baker Sonny
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Brown Ben
wicket keeper
Hameed Haseeb
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Currie Scott
bowler
Haynes Jack
batsman
Dawson Liam
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
Fuller James
all rounder
Holland Travis Patrick
batsman
Gubbins Nick
batsman
Howell Benny
all rounder
Jack Eddie
bowler
Hutton Brett
bowler
Kelly Dominic
bowler
James Lyndon
all rounder
Lehmann Jake
batsman
Lord Robert
no information yet
Lumsden Manny
no information yet
Martindale Ben
batsman
Mayes Ben
no information yet
McCann Freddie
batsman
Middleton Fletcha
batsman
McKerr Conor
bowler
Neal Andrew
no information yet
Moore Francis Henry
no information yet
Organ Felix
batsman
Munsey George
batsman
Orr Ali
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Petrie Harry
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Pennington Dillon
bowler
Prest Thomas James
all rounder
Pocklington Joe
no information yet
Stubbs Tristan
batsman
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Turner John
bowler
Siddle Peter
bowler
Vince James
batsman
Slater Ben
batsman
Weatherley Joe
batsman
Stone Olly
bowler
Wood Chris
bowler
Tongue Josh
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Match has not started yet