Highlights Warwickshire vs Leicestershire First class County Championship 24.09.2026
Barnard to Holland, 0 runs
Barnard to Budinger, appeal, wicket (caught - Budinger)
Hannon-Dalby to Tattersall, appeal, wicket (lbw - Tattersall)
Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs
Hannon-Dalby to Tattersall, 4 runs
Hannon-Dalby to Budinger, 1 run
Hannon-Dalby to Budinger, 0 runs
Hannon-Dalby to Budinger, 4 runs
Barnard to Budinger, 1 run
Barnard to Budinger, 0 runs
Barnard to Tattersall, 1 run
Barnard to Tattersall, 0 runs
Barnard to Tattersall, 0 runs
Barnard to Budinger, 1 run
Hannon-Dalby to Budinger, 1 run
Hannon-Dalby to Budinger, 0 runs
Hannon-Dalby to Budinger, 0 runs
Hannon-Dalby to Tattersall, leg bye, appeal
Hannon-Dalby to Budinger, 1 run
Hannon-Dalby to Budinger, 0 runs
Barnard to Budinger, 1 run
Barnard to Tattersall, 1 run
Barnard to Tattersall, 0 runs
Barnard to Tattersall, 0 runs
Barnard to Budinger, 1 run
Barnard to Budinger, 0 runs
Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs
Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs
Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs
Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs
Hannon-Dalby to Budinger, 1 run
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Budinger, 1 run
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Woakes to Tattersall, 0 runs
Woakes to Budinger, 1 run
Woakes to Budinger, 0 runs
Woakes to Budinger, 0 runs
Woakes to Budinger, 0 runs
Woakes to Budinger, 0 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Woakes to Budinger, 0 runs
Woakes to Budinger, 4 runs
Woakes to Budinger, 0 runs
Woakes to Budinger, 0 runs
Woakes to Budinger, 0 runs
Woakes to Budinger, 0 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Tattersall, 2 runs
Bamber to Tattersall, 0 runs
Bamber to Budinger, 1 run
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Woakes to Tattersall, 0 runs
Woakes to Tattersall, 0 runs
Woakes to Tattersall, 0 runs
Woakes to Tattersall, 0 runs
Woakes to Tattersall, 4 leg byes, appeal
Woakes to Eskinazi, appeal, wicket (caught - Eskinazi)
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Eskinazi, 1 run
Bamber to Eskinazi, 0 runs
Bamber to Eskinazi, 0 runs
Bamber to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 1 run
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 2 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Eskinazi, 0 runs
Woakes to Budinger, 1 run
Bamber to Eskinazi, 0 runs
Bamber to Budinger, 1 run
Bamber to Budinger, 4 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Woakes to Rishi Patel, appeal, wicket (lbw - Rishi Patel)
Woakes to Rishi Patel, 0 runs
Woakes to Rishi Patel, 0 runs
Woakes to Rishi Patel, 0 runs
Woakes to Rishi Patel, 0 runs
Woakes to Rishi Patel, 4 runs
Bamber to Budinger, 0 runs
Bamber to Rishi Patel, 1 run
Bamber to Gumbs, appeal, wicket (bowled - Gumbs)
Bamber to Gumbs, appeal
Bamber to Gumbs, 0 runs
Bamber to Gumbs, 0 runs