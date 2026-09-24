Highlights Warwickshire vs Leicestershire First class County Championship 24.09.2026

Live
First class

WAR
WAR
LEI
LEI

(18 ov.) 47/5

18.2
.

Barnard to Holland, 0 runs

18.1
W

Barnard to Budinger, appeal, wicket (caught - Budinger)

17.6
W

Hannon-Dalby to Tattersall, appeal, wicket (lbw - Tattersall)

17.5
.

Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs

17.4
4

Hannon-Dalby to Tattersall, 4 runs

17.3
1

Hannon-Dalby to Budinger, 1 run

17.2
.

Hannon-Dalby to Budinger, 0 runs

17.1
4

Hannon-Dalby to Budinger, 4 runs

16.6
1

Barnard to Budinger, 1 run

16.5
.

Barnard to Budinger, 0 runs

16.4
1

Barnard to Tattersall, 1 run

16.3
.

Barnard to Tattersall, 0 runs

16.2
.

Barnard to Tattersall, 0 runs

16.1
1

Barnard to Budinger, 1 run

15.6
1

Hannon-Dalby to Budinger, 1 run

15.5
.

Hannon-Dalby to Budinger, 0 runs

15.4
.

Hannon-Dalby to Budinger, 0 runs

15.3
1lb

Hannon-Dalby to Tattersall, leg bye, appeal

15.2
1

Hannon-Dalby to Budinger, 1 run

15.1
.

Hannon-Dalby to Budinger, 0 runs

14.6
1

Barnard to Budinger, 1 run

14.5
1

Barnard to Tattersall, 1 run

14.4
.

Barnard to Tattersall, 0 runs

14.3
.

Barnard to Tattersall, 0 runs

14.2
1

Barnard to Budinger, 1 run

14.1
.

Barnard to Budinger, 0 runs

13.5
.

Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs

13.4
.

Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs

13.3
.

Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs

13.2
.

Hannon-Dalby to Tattersall, 0 runs

13.1
1

Hannon-Dalby to Budinger, 1 run

12.6
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

12.5
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

12.4
1

Bamber to Budinger, 1 run

12.3
.

Bamber to Budinger, 0 runs

12.2
.

Bamber to Budinger, 0 runs

12.1
.

Bamber to Budinger, 0 runs

11.6
.

Woakes to Tattersall, 0 runs

11.5
1

Woakes to Budinger, 1 run

11.4
.

Woakes to Budinger, 0 runs

11.3
.

Woakes to Budinger, 0 runs

11.2
.

Woakes to Budinger, 0 runs

11.1
.

Woakes to Budinger, 0 runs

10.6
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

10.5
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

10.4
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

10.3
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

10.2
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

10.1
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

9.6
.

Woakes to Budinger, 0 runs

9.5
4

Woakes to Budinger, 4 runs

9.4
.

Woakes to Budinger, 0 runs

9.3
.

Woakes to Budinger, 0 runs

9.2
.

Woakes to Budinger, 0 runs

9.1
.

Woakes to Budinger, 0 runs

8.6
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

8.5
2

Bamber to Tattersall, 2 runs

8.4
.

Bamber to Tattersall, 0 runs

8.3
1

Bamber to Budinger, 1 run

8.2
.

Bamber to Budinger, 0 runs

8.1
.

Bamber to Budinger, 0 runs

7.6
.

Woakes to Tattersall, 0 runs

7.5
.

Woakes to Tattersall, 0 runs

7.4
.

Woakes to Tattersall, 0 runs

7.3
.

Woakes to Tattersall, 0 runs

7.2
4

Woakes to Tattersall, 4 leg byes, appeal

7.1
W

Woakes to Eskinazi, appeal, wicket (caught - Eskinazi)

6.6
.

Bamber to Budinger, 0 runs

6.5
.

Bamber to Budinger, 0 runs

6.4
1

Bamber to Eskinazi, 1 run

6.3
.

Bamber to Eskinazi, 0 runs

6.2
.

Bamber to Eskinazi, 0 runs

6.1
.

Bamber to Eskinazi, 0 runs

5.6
1

Woakes to Eskinazi, 1 run

5.5
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

5.4
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

5.3
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

5.2
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

5.1
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

4.6
.

Bamber to Budinger, 0 runs

4.5
.

Bamber to Budinger, 0 runs

4.4
.

Bamber to Budinger, 0 runs

4.3
.

Bamber to Budinger, 0 runs

4.2
2

Bamber to Budinger, 2 runs

4.1
.

Bamber to Budinger, 0 runs

3.6
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

3.5
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

3.4
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

3.3
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

3.2
.

Woakes to Eskinazi, 0 runs

3.1
1

Woakes to Budinger, 1 run

2.6
.

Bamber to Eskinazi, 0 runs

2.5
1

Bamber to Budinger, 1 run

2.4
4

Bamber to Budinger, 4 runs

2.3
.

Bamber to Budinger, 0 runs

2.2
.

Bamber to Budinger, 0 runs

2.1
.

Bamber to Budinger, 0 runs

1.6
W

Woakes to Rishi Patel, appeal, wicket (lbw - Rishi Patel)

1.5
.

Woakes to Rishi Patel, 0 runs

1.4
.

Woakes to Rishi Patel, 0 runs

1.3
.

Woakes to Rishi Patel, 0 runs

1.2
.

Woakes to Rishi Patel, 0 runs

1.1
4

Woakes to Rishi Patel, 4 runs

0.6
.

Bamber to Budinger, 0 runs

0.5
1

Bamber to Rishi Patel, 1 run

0.4
W

Bamber to Gumbs, appeal, wicket (bowled - Gumbs)

0.3
.

Bamber to Gumbs, appeal

0.2
.

Bamber to Gumbs, 0 runs

0.1
.

Bamber to Gumbs, 0 runs