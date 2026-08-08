Squads Warwickshire vs Leicestershire First class County Championship 24.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Budinger SG
batsman
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Bamber Ethan
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Barker Keith
all rounder
Evison Joey
all rounder
Barnard Ed
bowler
Green Alex M
no information yet
Bethell Jacob
all rounder
Green Ben
all rounder
Booth Michael
all rounder
Gumbs Sheridon
batsman
Brathwaite Kraigg
batsman
Helm Tom
bowler
Burgess Michael
wicket keeper
Hill Lewis
wicket keeper
Davies Alex
wicket keeper
Holland Ian
all rounder
Drakes Dominic
all rounder
Hull Josh
bowler
Fernando Vishwa
bowler
Mike Ben
all rounder
Garton George
bowler
Patel Ajaz
bowler
Gilchrist Nathan
bowler
Patel Rishi
batsman
Gleeson Richard
bowler
Scriven Tom
all rounder
Hain Sam
batsman
Singh Yadvinder
no information yet
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Jamal Aamir
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Johal Manraj A
bowler
Turner Ashton
batsman
Khan Amir
no information yet
Weatherald Jake
batsman
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Wood Sam
no information yet
Latham Tom
wicket keeper
Malik Zen
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Mousley Dan
batsman
Rae Michael
bowler
Rocchiccioli Corey
bowler
Rushworth Chris
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Shuker Harriet
batsman
Simmons Che Brendon
bowler
Smith Kai
wicket keeper
Sylvester Adam Ryan
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Webster Beau
all rounder
Woakes Chris
all rounder
Wylie Theo Owen
batsman
Yates Robert
batsman
Young Will
batsman
Match has not started yet