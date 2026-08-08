Squads Warwickshire vs Leicestershire First class County Championship 24.09.2026

First class

WAR
WAR
LEI
LEI

Playing

WAR
WAR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ahmed Rehan

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Barker Keith

all rounder

Evison Joey

all rounder

Green Alex M

no information yet

Bethell Jacob

all rounder

Green Ben

all rounder

Booth Michael

all rounder

Helm Tom

bowler

Burgess Michael

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Drakes Dominic

all rounder

Hull Josh

bowler

Mike Ben

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Hain Sam

batsman

Singh Yadvinder

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Khan Amir

no information yet

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Wood Sam

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Webster Beau

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Young Will

batsman

Bench

WAR
WAR
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet