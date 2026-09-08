Highlights Worcestershire vs Northamptonshire First class County Championship 08.09.2026

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First class

WOR
WOR

(0 ov.) 56/2

NOR
NOR
21.6
.

Chahal to Libby, 0 runs

21.5
.

Chahal to Libby, 0 runs

21.4
.

Chahal to Libby, 0 runs

21.3
.

Chahal to Libby, 0 runs

21.2
.

Chahal to Libby, 0 runs

21.1
.

Chahal to Libby, 0 runs

20.6
.

Procter to Hose, 0 runs

20.5
.

Procter to Hose, 0 runs

20.4
.

Procter to Hose, 0 runs

20.3
1

Procter to Libby, 1 run

20.2
.

Procter to Libby, 0 runs

20.1
.

Procter to Libby, 0 runs

19.6
2

Sales to Hose, 2 runs

19.5
.

Sales to Hose, 0 runs

19.4
1

Sales to Libby, 1 run

19.3
.

Sales to Libby, 0 runs

19.2
.

Sales to Libby, 0 runs

19.1
2

Libby plays a defensive stroke for a pair of runs.

18.6
.

Procter to Hose, 0 runs

18.5
1

Procter to Libby, 1 run

18.4
2

Procter to Libby, 2 runs

18.3
.

Procter to Libby, 0 runs

18.2
2

Procter to Libby, 2 runs

18.1
1

Procter to Hose, 1 run

17.6
1

Sales to Hose, 1 run

17.5
2

Sales to Hose, 2 runs

17.4
.

Sales to Hose, 0 runs

17.3
2

Sales to Hose, 2 runs

17.2
.

Sales to Hose, 0 runs

17.1
4

Sales to Hose, 4 runs

16.6
.

Procter to Libby, 0 runs

16.5
1

Procter to Hose, 1 run

16.4
.

Procter to Hose, 0 runs

16.3
.

Procter to Hose, 0 runs

16.2
.

Procter to Hose, 0 runs

16.1
4

Procter to Hose, 4 byes

15.6
.

Sales to Libby, 0 runs

15.5
.

Sales to Libby, 0 runs

15.4
.

Sales to Libby, 0 runs

15.3
.

Sales to Libby, 0 runs

15.2
.

Sales to Libby, 0 runs

15.1
1

Sales to Hose, 1 run

14.6
2

Libby plays a defensive stroke for a couple of runs.

14.5
1

Procter to Hose, 1 run

14.4
.

Procter to Hose, 0 runs

14.3
.

Procter to Hose, 0 runs

14.2
.

Procter to Hose, appeal

14.1
1

Procter to Libby, 1 run

13.6
.

Sales to Hose, 0 runs

13.5
4

Sales to Hose, 4 runs

13.4
.

Sales to Hose, 0 runs

13.3
.

Sales to Hose, 0 runs

13.2
.

Sales to Hose, 0 runs

13.1
.

Sales to Hose, 0 runs

12.6
.

Procter to Libby, 0 runs

12.5
.

Procter to Libby, 0 runs

12.4
.

Procter to Libby, 0 runs

12.3
.

Procter to Libby, 0 runs

12.2
.

Procter to Libby, 0 runs

12.1
.

Procter to Libby, 0 runs

11.6
.

Conway to Hose, 0 runs

11.5
1

Conway to Libby, 1 run

11.4
.

Conway to Libby, 0 runs

11.3
.

Conway to Libby, 0 runs

11.2
.

Conway to Libby, 0 runs

11.1
.

Conway to Libby, 0 runs

10.6
.

Procter to Hose, appeal

10.5
.

Procter to Hose, 0 runs

10.4
.

Procter to Hose, 0 runs

10.2
.

Procter to Hose, 0 runs

10.1
W

Procter to Edavalath, appeal, wicket (bowled - Edavalath)

9.6
.

Conway to Libby, 0 runs

9.5
.

Conway to Libby, 0 runs

9.4
4

Conway to Libby, 4 runs

9.3
.

Conway to Libby, 0 runs

9.2
.

Conway to Libby, 0 runs

9.1
.

Conway to Libby, 0 runs

8.6
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

8.5
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

8.4
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

8.3
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

8.2
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

8.1
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

7.6
2

Conway to Libby, 2 runs

7.5
.

Conway to Libby, 0 runs

7.4
4

Conway to Libby, 4 runs

7.3
.

Conway to Libby, 0 runs

7.2
.

Conway to Libby, 0 runs

7.1
.

Conway to Libby, 0 runs

6.6
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

6.5
2

Sanderson to Edavalath, 2 runs

6.4
1

Sanderson to Libby, 1 run

6.3
2

Sanderson to Libby, 2 runs

6.2
.

Sanderson to Libby, appeal

6.1
.

Sanderson to Libby, 0 runs

5.6
.

Conway to Edavalath, 0 runs

5.5
.

Conway to Edavalath, 0 runs

5.4
.

Conway to Edavalath, 0 runs

5.3
.

Conway to Edavalath, 0 runs

5.2
.

Conway to Edavalath, 0 runs

5.1
.

Conway to Edavalath, 0 runs

4.6
.

Sanderson to Libby, 0 runs

4.5
.

Sanderson to Libby, 0 runs

4.4
.

Sanderson to Libby, 0 runs

4.3
.

Sanderson to Libby, 0 runs

4.2
.

Sanderson to Libby, 0 runs

4.1
.

Sanderson to Libby, 0 runs

3.6
.

Conway to Edavalath, 0 runs

3.5
.

Conway to Edavalath, 0 runs

3.4
.

Conway to Edavalath, 0 runs

3.3
.

Conway to Edavalath, 0 runs

3.2
.

Conway to Edavalath, 0 runs

3.1
.

Conway to Edavalath, 0 runs

2.6
.

Sanderson to Libby, 0 runs

2.5
.

Sanderson to Libby, 0 runs

2.4
.

Sanderson to Libby, 0 runs

2.3
2

Sanderson to Libby, 2 runs

2.2
.

Sanderson to Libby, 0 runs

2.1
.

Sanderson to Libby, 0 runs

1.6
.

Conway to Edavalath, 0 runs

1.5
.

Conway to Edavalath, appeal

1.4
.

Conway to Edavalath, 0 runs

1.3
1

Libby plays a defensive stroke for a run.

1.2
.

Conway to Libby, 0 runs

1.1
.

Conway to Libby, 0 runs

0.6
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

0.5
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

0.4
.

Sanderson to Edavalath, 0 runs

0.3
2

Sanderson to Edavalath, 2 runs

0.2
W

Sanderson to Lategan, wicket (lbw - Lategan)

0.1
.

Sanderson to Lategan, 0 runs