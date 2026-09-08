Highlights Worcestershire vs Northamptonshire First class County Championship 08.09.2026
Chahal to Libby, 0 runs
Chahal to Libby, 0 runs
Chahal to Libby, 0 runs
Chahal to Libby, 0 runs
Chahal to Libby, 0 runs
Chahal to Libby, 0 runs
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Libby, 1 run
Procter to Libby, 0 runs
Procter to Libby, 0 runs
Sales to Hose, 2 runs
Sales to Hose, 0 runs
Sales to Libby, 1 run
Sales to Libby, 0 runs
Sales to Libby, 0 runs
Libby plays a defensive stroke for a pair of runs.
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Libby, 1 run
Procter to Libby, 2 runs
Procter to Libby, 0 runs
Procter to Libby, 2 runs
Procter to Hose, 1 run
Sales to Hose, 1 run
Sales to Hose, 2 runs
Sales to Hose, 0 runs
Sales to Hose, 2 runs
Sales to Hose, 0 runs
Sales to Hose, 4 runs
Procter to Libby, 0 runs
Procter to Hose, 1 run
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, 4 byes
Sales to Libby, 0 runs
Sales to Libby, 0 runs
Sales to Libby, 0 runs
Sales to Libby, 0 runs
Sales to Libby, 0 runs
Sales to Hose, 1 run
Libby plays a defensive stroke for a couple of runs.
Procter to Hose, 1 run
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, appeal
Procter to Libby, 1 run
Sales to Hose, 0 runs
Sales to Hose, 4 runs
Sales to Hose, 0 runs
Sales to Hose, 0 runs
Sales to Hose, 0 runs
Sales to Hose, 0 runs
Procter to Libby, 0 runs
Procter to Libby, 0 runs
Procter to Libby, 0 runs
Procter to Libby, 0 runs
Procter to Libby, 0 runs
Procter to Libby, 0 runs
Conway to Hose, 0 runs
Conway to Libby, 1 run
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Procter to Hose, appeal
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Hose, 0 runs
Procter to Edavalath, appeal, wicket (bowled - Edavalath)
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 4 runs
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Conway to Libby, 2 runs
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 4 runs
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 2 runs
Sanderson to Libby, 1 run
Sanderson to Libby, 2 runs
Sanderson to Libby, appeal
Sanderson to Libby, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 2 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Sanderson to Libby, 0 runs
Conway to Edavalath, 0 runs
Conway to Edavalath, appeal
Conway to Edavalath, 0 runs
Libby plays a defensive stroke for a run.
Conway to Libby, 0 runs
Conway to Libby, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 0 runs
Sanderson to Edavalath, 2 runs
Sanderson to Lategan, wicket (lbw - Lategan)
Sanderson to Lategan, 0 runs