Squads Jharkhand vs Kerala First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arun Singh Vikash
bowler
Akarsh Archana Krishnamurthy
no information yet
Kishan Ishan
wicket keeper
Aparajith Baba
all rounder
Kumar Vikash
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Kushagra Kumar
wicket keeper
Baby Sachin
batsman
Manishi
bowler
Basil Nedumankuzhy
bowler
Mishra Sushant
bowler
Chandran Akshay
all rounder
Mohan Shikhar
no information yet
Govind Vathsal
batsman
Om Ishan
no information yet
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Pandey Jatin Kumar
no information yet
Kunnummal Rohan
batsman
Prasad Kumar Suraj
all rounder
MU Harikrishnan
all rounder
Raj Rishav Rajesh
batsman
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Raj Sahil Sunil
all rounder
Nayanar Varun
wicket keeper
Roy Anukul
all rounder
Nidheesh MD
bowler
Sen Aryaman
batsman
Nizar Salman
batsman
Singh Aditya
all rounder
Roger Shoun
batsman
Singh Sarabdeep
no information yet
S Nair Sreehari
no information yet
Singh Shubham
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Singh Virat
batsman
Sharma Ankit
bowler
Match has not started yet