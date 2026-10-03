Squads Jharkhand vs Kerala First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

JHA
JHA
KER
KER

Playing

JHA
JHA
KER
KER
First TeamSecond Team
Kishan Ishan

wicket keeper

Aparajith Baba

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Chandran Akshay

all rounder

Mohan Shikhar

no information yet

Om Ishan

no information yet

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

Pandey Jatin Kumar

no information yet

MU Harikrishnan

all rounder

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Raj Sahil Sunil

all rounder

Nayanar Varun

wicket keeper

Roy Anukul

all rounder

Singh Aditya

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

S Nair Sreehari

no information yet

Samson Sanju

wicket keeper

Bench

JHA
JHA
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet