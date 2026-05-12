Amit Kumar

Amit Kumar

Full name:Amit Kumar
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2026 Teams

Jharkhand

Sunrisers Hyderabad

Amit Kumar Schedule & Results

Indian Premier League

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

Another Players

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Reddy, Nithish

Reddy, Nithish

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Kumar, Shubham

Kumar, Shubham

Mishra, Sushant

Mishra, Sushant

Kishan, Ishan

Kishan, Ishan

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

Tiwary, Saurabh

Tiwary, Saurabh

Shekhar, Saurabh

Shekhar, Saurabh