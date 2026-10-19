Squads Odisha vs Delhi First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhardwaj Shreyansh
no information yet
Arya Priyansh
batsman
Biswal Badal
bowler
Badoni Ayush
batsman
Choudhary Gourav
no information yet
Dahiya Tejasvi
no information yet
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Dhull Yash
batsman
K Beja Sambit
no information yet
Doseja Ayush
no information yet
Majhi Dinesh
batsman
Grewal Money Swarn
no information yet
Mishra Shantanu
batsman
Kaushik Dhruv
no information yet
Mohanty Rajesh
bowler
Lakra Dev
all rounder
Munde Om T
no information yet
Mathur Sumit
no information yet
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Mehra Divij
bowler
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Rajuvanshi P
no information yet
Rathva Ninad
all rounder
Ranjan Sarthak
batsman
Samal Swastik
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Sanatana Rana Prasanta
no information yet
Saini Navdeep
bowler
Senapati Subhranshu Pradeep
batsman
sangwan Sanat
no information yet
Swain Aasirwad
wicket keeper
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Tufayl Ahmad Sayed
no information yet
Singh Simarjeet
bowler
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet