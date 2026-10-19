Squads Odisha vs Delhi First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

ODI
ODI
DEL
DEL

Playing

ODI
ODI
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Bhardwaj Shreyansh

no information yet

Choudhary Gourav

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhull Yash

batsman

K Beja Sambit

no information yet

Doseja Ayush

no information yet

Grewal Money Swarn

no information yet

Kaushik Dhruv

no information yet

Lakra Dev

all rounder

Munde Om T

no information yet

Mathur Sumit

no information yet

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Rajuvanshi P

no information yet

Rathva Ninad

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Sanatana Rana Prasanta

no information yet

sangwan Sanat

no information yet

Swain Aasirwad

wicket keeper

Tufayl Ahmad Sayed

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Bench

ODI
ODI
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet