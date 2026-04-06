Navdeep Amarjeet Saini

Navdeep Amarjeet Saini

bowler

Full name:Navdeep Amarjeet Saini
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Delhi

Kolkata Knight Riders

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2811626678
Innings4891056676
Overs41.570.032.51675.0558.3272.1
Balls------
Maidens501406253
Runs172481235505729932059
Wickets46131759769
Avg4380.1618.0728.8930.8529.84
SR62.757015.1557.4234.5423.66
Eco4.116.877.153.015.357.56
BB423754
4w000431
5w000510
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2811626678
Innings353663118
Not outs133262012
Runs81071240524763
Balls Faced271371189742877
Avg453.5010.1222.4510.5
SR29.6278.1109.0945.1557.7181.81
Fours19251215
Fifties000100
Sixies030560
Highest54511504512
Hundreds000000

Navdeep Amarjeet Saini Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

25

PBKS

PBKS

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

County Championship

One-Day Cup

Navdeep Saini News

View all

If you want to learn more about cricket player Navdeep Saini, we have compiled all the latest news about him: how all his previous matches went and which tournaments he will be participating in.

Navdeep Saini’s Brutal Comeback to Fan Goes Viral

Navdeep Saini’s Brutal Comeback to Fan Goes Viral

Navdeep Saini, who is a part of the Kolkata Knight Riders, has gone savage on his Instagram. Recently, he was attending Karan Aujla’s concert while waiting for KKR's next IPL match. A fan commented on the same, targeting Saini, to which he gave a brutal reply.

Navdeep Saini11:20 PM, 28 August, 2025

AI Simulation, CDK vs EDR | Central Delhi Kings beat East Delhi Riders by five wickets to reach DPL 2025 final

Navdeep Saini04:48 PM, 20 August, 2025

EDR vs PD6, Review | East Delhi Riders move to table top with 21-run win against Purani Delhi 6

Navdeep Saini10:13 PM, 18 August, 2025

AI Simulation, EDR vs PD6 | East Delhi Riders move to top spot in DPL 2025, beat Purani Delhi 6 by five runs

Navdeep Saini05:53 PM, 13 August, 2025

EDR vs PD6, Review । East Delhi Riders move to table top with five-wicket win against Purani Delhi 6

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Goswami, Shreevats

Goswami, Shreevats

Ayyappa, Bandaru

Ayyappa, Bandaru

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Lakra, Dev

Lakra, Dev

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Singh, Harbhajan

Singh, Harbhajan

Singh, Himmat

Singh, Himmat