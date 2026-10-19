Squads Railways vs Haryana First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Arora Vaibhav
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Chahal Ajit
all rounder
Goyal Eshaan
no information yet
Chouhan Kanishk
no information yet
khan Zubair Ali
all rounder
Dalal Yashvardhan
no information yet
Merai Bhargav
batsman
Hooda Kapil
bowler
Mondal Toufik Uddin
batsman
Jakhar Samant Devender
batsman
Parikh Pradhyumn
no information yet
Kamboj Anshul
all rounder
Saif Mohammad
batsman
Kashyap Nikhil
no information yet
Sangwan Himanshu
bowler
Kohli Rishant
no information yet
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Kumar Aman
bowler
Singh Ravi
no information yet
Kumar Ankit
batsman
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Rana Himanshu
batsman
Singh Vivek
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Yadav Kunal
no information yet
Singh Dheeru
no information yet
Match has not started yet