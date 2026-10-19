Squads Railways vs Haryana First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

RAI
RAI
HAR
HAR

Playing

RAI
RAI
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Chahal Ajit

all rounder

Goyal Eshaan

no information yet

Chouhan Kanishk

no information yet

khan Zubair Ali

all rounder

Dalal Yashvardhan

no information yet

Parikh Pradhyumn

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Kashyap Nikhil

no information yet

Kohli Rishant

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Singh Vivek

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Yadav Kunal

no information yet

Singh Dheeru

no information yet

Bench

RAI
RAI
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet