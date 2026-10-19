Match details Railways vs Haryana First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

RAI
RAI
HAR
HAR

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, January 17, 2027 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Railways Squad

PlayersAhuja Suraj, Choudhary Raj Kamal, Goyal Eshaan, khan Zubair Ali, Merai Bhargav, Mondal Toufik Uddin, Parikh Pradhyumn, Saif Mohammad, Sangwan Himanshu, Singh Adarsh Pushpendra, Singh Ravi, Singh Sahab Yuvraj, Singh Vivek, Yadav Kunal
Benchno information yet

Haryana Squad

PlayersArora Vaibhav, Chahal Ajit, Chouhan Kanishk, Dalal Yashvardhan, Hooda Kapil, Jakhar Samant Devender, Kamboj Anshul, Kashyap Nikhil, Kohli Rishant, Kumar Aman, Kumar Ankit, Rana Himanshu, Sindhu Nishant, Singh Dheeru, Singh Kunal, Thakral Anuj Hira, Vats Parth Shiv
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet