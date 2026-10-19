Squads Rajasthan vs Chandigarh First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhambhu Danish
bowler
Azad Arjun
batsman
Changra Mohit
no information yet
Bawa Raj Angad
all rounder
Choudhary M
wicket keeper
Bhambri Shivam
batsman
Garhwal Anshul
bowler
Birla Nishunk
no information yet
Godara Sumit
batsman
Dhanda Rohit
bowler
Jain Darshan
no information yet
Kanwar Anirudh
bowler
Kumar Hemant
bowler
Kashyap Vishu
all rounder
Lamba Karan
all rounder
Khan Arslan
batsman
Lomror Mahipal
all rounder
Kush Dipender
no information yet
Rajbar Rohan
no information yet
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Sharma Chetan
no information yet
Pajni Nehal
batsman
Sharma Kartik
no information yet
Pannu Arjit
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Rana Akshit
wicket keeper
Singh Kukna Ajay
all rounder
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Suthar Manav
bowler
Sandil Karthik
no information yet
Yadav Sachin Ashok
bowler
Vohra Manan
batsman
Match has not started yet