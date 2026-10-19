Squads Rajasthan vs Chandigarh First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

RAJ
RAJ
CHA
CHA

Playing

RAJ
RAJ
CHA
CHA
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Changra Mohit

no information yet

Bawa Raj Angad

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Birla Nishunk

no information yet

Jain Darshan

no information yet

Kashyap Vishu

all rounder

Lamba Karan

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Kush Dipender

no information yet

Rajbar Rohan

no information yet

Sharma Chetan

no information yet

Sharma Kartik

no information yet

Singh Akash Maharaj

no information yet

Rana Akshit

wicket keeper

Singh Kukna Ajay

all rounder

Sandil Karthik

no information yet

Bench

RAJ
RAJ
CHA
CHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet