Squads Eastern Storm vs Tuskers List a List-A Shield South Africa 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Classen Chad
bowler
Felane Neo Siyabulela
bowler
Johnson Juandre
wicket keeper
Louis Rossouw Daniel
batsman
Lubbe Leander Juan
all rounder
Marshall Wesley
batsman
Ngcobo T
bowler
Pearse Mark
batsman
Pillay Mekyle
all rounder
Pillay Shaylen
batsman
Posthumus Divan
all rounder
Rasemene Andrew
bowler
Simelane Tumelo
bowler
Tembela Thulani
batsman
Visser Aron
batsman
Walter Sekhukhune Kabelo
batsman
Match has not started yet