Squads Eastern Storm vs Tuskers List a List-A Shield South Africa 17.01.2027

List a

EAS
EAS
TUS
TUS

Playing

EAS
EAS
TUS
TUS
First TeamSecond Team
Johnson Juandre

wicket keeper

Ngcobo T

bowler

Pillay Mekyle

all rounder

Posthumus Divan

all rounder

Bench

EAS
EAS
TUS
TUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet