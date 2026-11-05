Squads ACT Meteors vs Western Australia List a National Cricket League, Women 02.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bowdler Paris
batsman
Bekker Charis
batsman
Carroll Rachel
no information yet
Carmichael Mathilda
batsman
Cooke Zoe
bowler
Darke Maddy
wicket keeper
Dignam Grace
all rounder
Devchand Bhavi
all rounder
Elwiss Georgia
all rounder
Edgar Amy
batsman
Ferling Holly
bowler
Friday Mikayla
batsman
Genford Angelina
all rounder
Graham Heather
all rounder
Hunter Amy
wicket keeper
Hoskin Ebony
bowler
Leeson Carly
all rounder
Mackeon Ines
wicket keeper
Lyons Grace
wicket keeper
Manolini Shay
bowler
Mehta Shivani
bowler
McGrath Rebecca
all rounder
Mills Lilly
all rounder
Porter Olivia
batsman
Piparo Chloe
batsman
Sutcliffe Gabrielle
bowler
White Maddie
no information yet
Wikman Annie
all rounder
Wilde Stella
no information yet
Match has not started yet