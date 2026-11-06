Squads ACT Meteors vs Western Australia List a National Cricket League, Women 04.02.2027

List a

Canberra

ACT
ACT
WAUS
WAUS

Playing

ACT
ACT
WAUS
WAUS
First TeamSecond Team
Carroll Rachel

no information yet

Cooke Zoe

bowler

Darke Maddy

wicket keeper

Dignam Grace

all rounder

Devchand Bhavi

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Edgar Amy

batsman

Genford Angelina

all rounder

Graham Heather

all rounder

Hunter Amy

wicket keeper

Leeson Carly

all rounder

Mackeon Ines

wicket keeper

Lyons Grace

wicket keeper

McGrath Rebecca

all rounder

Mills Lilly

all rounder

White Maddie

no information yet

Wikman Annie

all rounder

Wilde Stella

no information yet

Bench

ACT
ACT
WAUS
WAUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet