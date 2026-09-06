Highlights Derbyshire Falcons vs Northamptonshire Steelbacks List a One-Day Cup, League 2, Women 06.09.2026
Reid to Shaw, 2 runs
Reid to Shaw, 0 runs
Reid to Shaw, 4 runs
Reid to Shaw, 0 runs
Reid to Shaw, 2 runs
Reid to Shaw, 0 runs
Robinson to Lonsdale, 0 runs
Robinson to Shaw, 1 run
Robinson to Shaw, 2 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Reid to Lonsdale, 0 runs
Reid to Hughes, appeal, wicket (caught - Hughes)
Reid to Shaw, 1 run
Reid to Shaw, 0 runs
Reid to Shaw, 0 runs
Reid to Shaw, 0 runs
Robinson to Hughes, 0 runs
Robinson to Hughes, 0 runs
Robinson to Shaw, 1 run
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 4 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Reid to Shaw, 1 run
Reid to Shaw, 0 runs
Reid to Shaw, wide
Reid to Hughes, 1 run
Reid to Hughes, 0 runs
Reid to Hughes, 0 runs
Reid to Hughes, 0 runs
Robinson to Shaw, 4 runs
Robinson to Shaw, 2 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Reid to Hughes, 0 runs
Reid to Hughes, 0 runs
Reid to Hughes, 0 runs
Reid to Hughes, 0 runs
Reid to Hughes, 0 runs
Reid to Hughes, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 0 runs
Robinson to Shaw, 4 runs
Robinson to Shaw, no ball + 2 runs