Highlights Derbyshire Falcons vs Northamptonshire Steelbacks List a One-Day Cup, League 2, Women 06.09.2026

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List a

DER
DER

(0 ov.) 33/1

NOR
NOR
7.6
2

Reid to Shaw, 2 runs

7.5
.

Reid to Shaw, 0 runs

7.4
4

Reid to Shaw, 4 runs

7.3
.

Reid to Shaw, 0 runs

7.2
2

Reid to Shaw, 2 runs

7.1
.

Reid to Shaw, 0 runs

6.6
.

Robinson to Lonsdale, 0 runs

6.5
1

Robinson to Shaw, 1 run

6.4
2

Robinson to Shaw, 2 runs

6.3
.

Robinson to Shaw, 0 runs

6.2
.

Robinson to Shaw, 0 runs

6.1
.

Robinson to Shaw, 0 runs

5.6
.

Reid to Lonsdale, 0 runs

5.5
W

Reid to Hughes, appeal, wicket (caught - Hughes)

5.4
1

Reid to Shaw, 1 run

5.3
.

Reid to Shaw, 0 runs

5.2
.

Reid to Shaw, 0 runs

5.1
.

Reid to Shaw, 0 runs

4.6
.

Robinson to Hughes, 0 runs

4.5
.

Robinson to Hughes, 0 runs

4.4
1

Robinson to Shaw, 1 run

4.3
.

Robinson to Shaw, 0 runs

4.2
4

Robinson to Shaw, 4 runs

4.1
.

Robinson to Shaw, 0 runs

3.6
1

Reid to Shaw, 1 run

3.5
.

Reid to Shaw, 0 runs

3.5
1

Reid to Shaw, wide

3.4
1

Reid to Hughes, 1 run

3.3
.

Reid to Hughes, 0 runs

3.2
.

Reid to Hughes, 0 runs

3.1
.

Reid to Hughes, 0 runs

2.7
4

Robinson to Shaw, 4 runs

2.6
2

Robinson to Shaw, 2 runs

2.5
.

Robinson to Shaw, 0 runs

2.4
.

Robinson to Shaw, 0 runs

2.3
.

Robinson to Shaw, 0 runs

2.2
.

Robinson to Shaw, 0 runs

2.1
.

Robinson to Shaw, 0 runs

1.6
.

Reid to Hughes, 0 runs

1.5
.

Reid to Hughes, 0 runs

1.4
.

Reid to Hughes, 0 runs

1.3
.

Reid to Hughes, 0 runs

1.2
.

Reid to Hughes, 0 runs

1.1
.

Reid to Hughes, 0 runs

0.6
.

Robinson to Shaw, 0 runs

0.5
.

Robinson to Shaw, 0 runs

0.4
.

Robinson to Shaw, 0 runs

0.3
.

Robinson to Shaw, 0 runs

0.2
.

Robinson to Shaw, 0 runs

0.1
4

Robinson to Shaw, 4 runs

0.1
nb

Robinson to Shaw, no ball + 2 runs