H2h Glamorgan vs Sussex Sharks List a One-Day Cup, League 2, Women 26.07.2026

List a

GLA
GLA
SUS
SUS
Glamorgan vs Sussex Sharks

T20, T20 Blast, Women

SUSSussex Sharks

166

GLAGlamorgan

167

T20, T20 Blast, Women

Spytty Park

GLAGlamorgan

145

SUSSussex Sharks

115

T20, T20 Blast, Women

SUSSussex Sharks

128

GLAGlamorgan

133
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