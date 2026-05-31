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One-Day Cup, League 2, Women
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Glamorgan vs Sussex Sharks
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H2h
H2h Glamorgan vs Sussex Sharks List a One-Day Cup, League 2, Women 26.07.2026
Jul 26, 2026
List a
GLA
09:30 AM
SUS
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Glamorgan vs Sussex Sharks
May 31, 2026
T20, T20 Blast, Women
Sussex Sharks
166
Glamorgan
167
Jun 27, 2025
T20, T20 Blast, Women
Spytty Park
Glamorgan
145
Sussex Sharks
115
Jun 08, 2025
T20, T20 Blast, Women
Sussex Sharks
128
Glamorgan
133
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