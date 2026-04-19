Squads Middlesex vs Gloucestershire List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Pindoria Riva
bowler
Moledina Laila
no information yet
Whybrow Abbie
wicket keeper
Halliday Becca
no information yet
Hughes Scarlett
wicket keeper
Ahearne Megan
no information yet
Horley Saskia
batsman
Cant Georgina
no information yet
Routledge Issy
no information yet
White Maddie
no information yet
Irving Georgia
no information yet
Geach Emily
all rounder
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Daniels Liv
no information yet
Patel Ananya
no information yet
Phillips Charlotte Rose
bowler
Wolfe Katie
bowler
Bird Alice
batsman
Francis Hannah C
no information yet
Brewer Chloe
batsman
Solomon Victoria
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Davis Hannah
all rounder
Belcher Cailin
no information yet
Gole Gayatri
bowler
Bryan Abi
no information yet
Pearson Sarah
no information yet
Bull Lucy
no information yet
Trussler Finty
batsman
Dolman Katie
bowler
Turner Lauren
no information yet
Herring Bella
no information yet
Whitemore Alice
no information yet
Hill Alice
no information yet