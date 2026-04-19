Squads Middlesex vs Gloucestershire List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026

List a

MID
MID

173

GLO
GLO

172

Playing

MID
MID
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Moledina Laila

no information yet

Whybrow Abbie

wicket keeper

Halliday Becca

no information yet

Hughes Scarlett

wicket keeper

Ahearne Megan

no information yet

Cant Georgina

no information yet

Routledge Issy

no information yet

White Maddie

no information yet

Irving Georgia

no information yet

Geach Emily

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Daniels Liv

no information yet

Patel Ananya

no information yet

Bird Alice

batsman

Francis Hannah C

no information yet

Solomon Victoria

no information yet

Bench

MID
MID
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Davis Hannah

all rounder

Belcher Cailin

no information yet

Bryan Abi

no information yet

Pearson Sarah

no information yet

Bull Lucy

no information yet

Turner Lauren

no information yet

Herring Bella

no information yet

Whitemore Alice

no information yet

Hill Alice

no information yet