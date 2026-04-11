Chloe Brewer

Chloe Brewer

batsman

Full name:Chloe Brewer
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

Warwickshire Women

Chloe Brewer Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Hardwick, Hannah

Hardwick, Hannah

Wong, Issy

Wong, Issy

Ellis, Bethan

Ellis, Bethan

Taylor, Millie

Taylor, Millie

Davis, Georgia

Davis, Georgia

Geach, Emily

Geach, Emily

Wraith, Natasha

Wraith, Natasha

Surenkumar, Amuruthaa

Surenkumar, Amuruthaa

George, Katie

George, Katie

Phillips, Charlotte

Phillips, Charlotte