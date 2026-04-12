Scarlett Hughes

Scarlett Hughes

wicket keeper

Full name:Scarlett Hughes
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Leicestershire Foxes Women

Middlesex Women

The Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches3
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches3
Innings3
Not outs0
Runs47
Balls Faced54
Avg15.66
SR87.03
Fours7
Fifties0
Sixies0
Highest31
Hundreds0

Scarlett Hughes Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Groves, Josie

Groves, Josie

de Klerk, Nadine

de Klerk, Nadine