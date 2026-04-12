Saskia Horley

Saskia Horley

batsman

Full name:Saskia Horley
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Middlesex Women

Scotland Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches78
Innings61
Overs17.01.0
Balls--
Maidens10
Runs11410
Wickets30
Avg380
SR340
Eco6.710
BB20
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches78
Innings76
Not outs03
Runs181139
Balls Faced151151
Avg25.8546.33
SR119.8692.05
Fours227
Fifties10
Sixies31
Highest5243
Hundreds00

Saskia Horley Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

Another Players

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

McColl, Megan

McColl, Megan

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Shaikh, Nayma

Shaikh, Nayma

Robertson-Jack, Niamh

Robertson-Jack, Niamh

Lister, Ailsa

Lister, Ailsa

Carter, Darcey

Carter, Darcey

Rainey, Hannah

Rainey, Hannah

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha

Fraser, Katherine

Fraser, Katherine