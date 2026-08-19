Highlights The Blaze vs Durham List a One-Day Cup, Women 19.08.2026
Thompson to Elwiss, 2 leg byes
Thompson to Elwiss, 0 runs
Thompson to Elwiss, 0 runs
Thompson to Elwiss, 0 runs
Thompson to Elwiss, 0 runs
Thompson to Elwiss, 0 runs
Villiers to KE Bryce, 0 runs
Villiers to Elwiss, 1 run
Villiers to Elwiss, 0 runs
Villiers to Elwiss, 4 runs
Villiers to KE Bryce, 1 run
Villiers to Elwiss, 1 run
Thompson to KE Bryce, 0 runs
Thompson to KE Bryce, 0 runs
Thompson to KE Bryce, 0 runs
Thompson to Elwiss, 1 run
Thompson to Elwiss, 4 runs
Thompson to Elwiss, wide
Thompson to KE Bryce, 1 run
Villiers to KE Bryce, 1 run
Villiers to Elwiss, 1 run
Villiers to Elwiss, 2 runs
Villiers to Elwiss, 4 runs
Villiers to Elwiss, 2 runs
Villiers to KE Bryce, 1 run
Levick to KE Bryce, 3 runs
Levick to KE Bryce, 0 runs
Levick to KE Bryce, wide
Levick to KE Bryce, 0 runs
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to KE Bryce, 1 run
Levick to KE Bryce, 0 runs
Villiers to Elwiss, 4 runs
Villiers to Elwiss, 0 runs
Villiers to KE Bryce, 1 run
Villiers to KE Bryce, 2 runs
Villiers to KE Bryce, 4 runs
Villiers to KE Bryce, 0 runs
Levick to Elwiss, 0 runs
Levick to Elwiss, 0 runs
Levick to Elwiss, 0 runs
Levick to Elwiss, 0 runs
Levick to KE Bryce, 1 run
Levick to Elwiss, 1 run
Glen to KE Bryce, 4 runs
Glen to KE Bryce, 4 runs
Glen to KE Bryce, 0 runs
Glen to Elwiss, 1 run
Glen to Elwiss, 0 runs
Glen to Elwiss, 0 runs
Levick to KE Bryce, 0 runs
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to KE Bryce, 1 run
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to KE Bryce, 1 run
Levick to Elwiss, 1 run
Glen to Elwiss, 1 run
Glen to Elwiss, 4 runs
Glen to KE Bryce, 1 run
Glen to KE Bryce, 0 runs
Glen to KE Bryce, 3 wides
Glen to Elwiss, 1 run
Glen to KE Bryce, 1 run
Larosa to KE Bryce, 1 run
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to Elwiss, 1 run
Larosa to KE Bryce, 1 run
Larosa to KE Bryce, 3 wides
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Fraser to KE Bryce, 1 run
Fraser to KE Bryce, 4 runs
Fraser to KE Bryce, 4 runs
Fraser to KE Bryce, 0 runs
Fraser to KE Bryce, 0 runs
Fraser to KE Bryce, 4 runs
Larosa to KE Bryce, 1 run
Larosa to KE Bryce, 2 leg byes
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to Elwiss, 1 run
Larosa to Elwiss, 0 runs
Larosa to Elwiss, 0 runs
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to KE Bryce, 1 run
Levick to KE Bryce, 0 runs
Levick to KE Bryce, 0 runs
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to KE Bryce, 1 run
Larosa to KE Bryce, 1 run
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to Elwiss, 1 run
Larosa to KE Bryce, 1 run
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Levick to Elwiss, 0 runs
Levick to Elwiss, 0 runs
Levick to KE Bryce, 1 run
Levick to KE Bryce, 0 runs
Levick to KE Bryce, 4 runs
Levick to KE Bryce, 0 runs
Johnson to Elwiss, 0 runs
Johnson to Elwiss, 4 runs
Johnson to Elwiss, 0 runs
Johnson to Elwiss, 4 runs
Johnson to Elwiss, 0 runs
Johnson to Elwiss, 0 runs
Levick to KE Bryce, 0 runs
Levick to KE Bryce, 0 runs
Levick to KE Bryce, wide
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to Elwiss, 0 runs
Levick to Elwiss, 0 runs
Levick to Beaumont, wicket (lbw - Beaumont)
Johnson to KE Bryce, 0 runs
Johnson to Beaumont, 1 run
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to KE Bryce, leg bye
Johnson to KE Bryce, 0 runs
Villiers to Beaumont, 0 runs
Villiers to KE Bryce, 1 run
Villiers to KE Bryce, 2 runs
Villiers to KE Bryce, 0 runs
Villiers to KE Bryce, 2 runs
Villiers to KE Bryce, 2 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Beaumont, wide
KE Bryce defends for one run.
0 runs
0 runs
KE Bryce defends for a single run.
Villiers to KE Bryce, 0 runs
Villiers to KE Bryce, 0 runs
Villiers to KE Bryce, 0 runs
Beaumont defends for three runs.
Villiers to KE Bryce, 1 run
KE Bryce plays a defensive stroke for one leg bye.
Johnson to KE Bryce, 0 runs
Johnson to KE Bryce, 0 runs
Johnson to KE Bryce, 0 runs
Johnson to KE Bryce, 0 runs
Johnson to Beaumont, 1 run
KE Bryce plays a defensive stroke for a pair of runs.
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to KE Bryce, wide
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to KE Bryce, 4 runs
Larosa to KE Bryce, 4 runs
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Johnson to KE Bryce, 1 run
Johnson to Beaumont, leg bye
Johnson to KE Bryce, leg bye
Johnson to Beaumont, 3 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Beaumont, 3 wides
Larosa to Beaumont, 1 run
Larosa to Beaumont, 4 runs
Larosa to KE Bryce, 1 run
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to Beaumont, 1 run
Johnson to KE Bryce, 0 runs
Johnson to Beaumont, 1 run
Johnson to Beaumont, 2 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Beaumont, 0 runs
Larosa to KE Bryce, 0 runs
Larosa to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)
Larosa to Kelly, 0 runs
Larosa to Kelly, 2 runs
Larosa to Beaumont, 1 run
Larosa to Beaumont, 0 runs
Johnson to Kelly, 0 runs
Johnson to Kelly, 0 runs
Johnson to Kelly, 0 runs
Johnson to Beaumont, 1 run
Johnson to Beaumont, 0 runs
Johnson to Kelly, 1 run