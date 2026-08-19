Highlights The Blaze vs Durham List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

Live
List a

BLA
BLA

(29 ov.) 169/2

DUR
DUR
28.6
2

Thompson to Elwiss, 2 leg byes

28.5
.

Thompson to Elwiss, 0 runs

28.4
.

Thompson to Elwiss, 0 runs

28.3
.

Thompson to Elwiss, 0 runs

28.2
.

Thompson to Elwiss, 0 runs

28.1
.

Thompson to Elwiss, 0 runs

27.6
.

Villiers to KE Bryce, 0 runs

27.5
1

Villiers to Elwiss, 1 run

27.4
.

Villiers to Elwiss, 0 runs

27.3
4

Villiers to Elwiss, 4 runs

27.2
1

Villiers to KE Bryce, 1 run

27.1
1

Villiers to Elwiss, 1 run

26.6
.

Thompson to KE Bryce, 0 runs

26.5
.

Thompson to KE Bryce, 0 runs

26.4
.

Thompson to KE Bryce, 0 runs

26.3
1

Thompson to Elwiss, 1 run

26.2
4

Thompson to Elwiss, 4 runs

26.2
1

Thompson to Elwiss, wide

26.1
1

Thompson to KE Bryce, 1 run

25.6
1

Villiers to KE Bryce, 1 run

25.5
1

Villiers to Elwiss, 1 run

25.4
2

Villiers to Elwiss, 2 runs

25.3
4

Villiers to Elwiss, 4 runs

25.2
2

Villiers to Elwiss, 2 runs

25.1
1

Villiers to KE Bryce, 1 run

24.6
3

Levick to KE Bryce, 3 runs

24.5
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

24.5
1

Levick to KE Bryce, wide

24.4
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

24.3
1

Levick to Elwiss, 1 run

24.2
1

Levick to KE Bryce, 1 run

24.1
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

23.6
4

Villiers to Elwiss, 4 runs

23.5
.

Villiers to Elwiss, 0 runs

23.4
1

Villiers to KE Bryce, 1 run

23.3
2

Villiers to KE Bryce, 2 runs

23.2
4

Villiers to KE Bryce, 4 runs

23.1
.

Villiers to KE Bryce, 0 runs

22.6
.

Levick to Elwiss, 0 runs

22.5
.

Levick to Elwiss, 0 runs

22.4
.

Levick to Elwiss, 0 runs

22.3
.

Levick to Elwiss, 0 runs

22.2
1

Levick to KE Bryce, 1 run

22.1
1

Levick to Elwiss, 1 run

21.6
4

Glen to KE Bryce, 4 runs

21.5
4

Glen to KE Bryce, 4 runs

21.4
.

Glen to KE Bryce, 0 runs

21.3
1

Glen to Elwiss, 1 run

21.2
.

Glen to Elwiss, 0 runs

21.1
.

Glen to Elwiss, 0 runs

20.6
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

20.5
1

Levick to Elwiss, 1 run

20.4
1

Levick to KE Bryce, 1 run

20.3
1

Levick to Elwiss, 1 run

20.2
1

Levick to KE Bryce, 1 run

20.1
1

Levick to Elwiss, 1 run

19.6
1

Glen to Elwiss, 1 run

19.5
4

Glen to Elwiss, 4 runs

19.4
1

Glen to KE Bryce, 1 run

19.3
.

Glen to KE Bryce, 0 runs

19.3
3

Glen to KE Bryce, 3 wides

19.2
1

Glen to Elwiss, 1 run

19.1
1

Glen to KE Bryce, 1 run

18.6
1

Larosa to KE Bryce, 1 run

18.5
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

18.4
1

Larosa to Elwiss, 1 run

18.3
1

Larosa to KE Bryce, 1 run

18.3
3

Larosa to KE Bryce, 3 wides

18.2
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

18.1
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

17.6
1

Fraser to KE Bryce, 1 run

17.5
4

Fraser to KE Bryce, 4 runs

17.4
4

Fraser to KE Bryce, 4 runs

17.3
.

Fraser to KE Bryce, 0 runs

17.2
.

Fraser to KE Bryce, 0 runs

17.1
4

Fraser to KE Bryce, 4 runs

16.6
1

Larosa to KE Bryce, 1 run

16.5
2

Larosa to KE Bryce, 2 leg byes

16.4
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

16.3
1

Larosa to Elwiss, 1 run

16.2
.

Larosa to Elwiss, 0 runs

16.1
.

Larosa to Elwiss, 0 runs

15.6
1

Levick to Elwiss, 1 run

15.5
1

Levick to KE Bryce, 1 run

15.4
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

15.3
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

15.2
1

Levick to Elwiss, 1 run

15.1
1

Levick to KE Bryce, 1 run

14.6
1

Larosa to KE Bryce, 1 run

14.5
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

14.4
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

14.3
1

Larosa to Elwiss, 1 run

14.2
1

Larosa to KE Bryce, 1 run

14.1
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

13.6
.

Levick to Elwiss, 0 runs

13.5
.

Levick to Elwiss, 0 runs

13.4
1

Levick to KE Bryce, 1 run

13.3
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

13.2
4

Levick to KE Bryce, 4 runs

13.1
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

12.6
.

Johnson to Elwiss, 0 runs

12.5
4

Johnson to Elwiss, 4 runs

12.4
.

Johnson to Elwiss, 0 runs

12.3
4

Johnson to Elwiss, 4 runs

12.2
.

Johnson to Elwiss, 0 runs

12.1
.

Johnson to Elwiss, 0 runs

11.6
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

11.5
.

Levick to KE Bryce, 0 runs

11.5
1

Levick to KE Bryce, wide

11.4
1

Levick to Elwiss, 1 run

11.3
.

Levick to Elwiss, 0 runs

11.2
.

Levick to Elwiss, 0 runs

11.1
W

Levick to Beaumont, wicket (lbw - Beaumont)

10.6
.

Johnson to KE Bryce, 0 runs

10.5
1

Johnson to Beaumont, 1 run

10.4
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

10.3
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

10.2
1

Johnson to KE Bryce, leg bye

10.1
.

Johnson to KE Bryce, 0 runs

9.6
.

Villiers to Beaumont, 0 runs

9.5
1

Villiers to KE Bryce, 1 run

9.4
2

Villiers to KE Bryce, 2 runs

9.3
.

Villiers to KE Bryce, 0 runs

9.2
2

Villiers to KE Bryce, 2 runs

9.1
2

Villiers to KE Bryce, 2 runs

8.6
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

8.5
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

8.4
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

8.4
1

Johnson to Beaumont, wide

8.3
1

KE Bryce defends for one run.

8.2
.

0 runs

8.1
.

0 runs

7.6
1

KE Bryce defends for a single run.

7.5
.

Villiers to KE Bryce, 0 runs

7.4
.

Villiers to KE Bryce, 0 runs

7.3
.

Villiers to KE Bryce, 0 runs

7.2
3

Beaumont defends for three runs.

7.1
1

Villiers to KE Bryce, 1 run

6.6
1lb

KE Bryce plays a defensive stroke for one leg bye.

6.5
.

Johnson to KE Bryce, 0 runs

6.4
.

Johnson to KE Bryce, 0 runs

6.3
.

Johnson to KE Bryce, 0 runs

6.2
.

Johnson to KE Bryce, 0 runs

6.1
1

Johnson to Beaumont, 1 run

5.6
2

KE Bryce plays a defensive stroke for a pair of runs.

5.5
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

5.5
1

Larosa to KE Bryce, wide

5.4
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

5.3
4

Larosa to KE Bryce, 4 runs

5.2
4

Larosa to KE Bryce, 4 runs

5.1
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

4.6
1

Johnson to KE Bryce, 1 run

4.5
1

Johnson to Beaumont, leg bye

4.4
1

Johnson to KE Bryce, leg bye

4.3
3

Johnson to Beaumont, 3 runs

4.2
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

4.1
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

4.1
3

Johnson to Beaumont, 3 wides

3.6
1

Larosa to Beaumont, 1 run

3.5
4

Larosa to Beaumont, 4 runs

3.4
1

Larosa to KE Bryce, 1 run

3.3
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

3.2
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

3.1
1

Larosa to Beaumont, 1 run

2.6
.

Johnson to KE Bryce, 0 runs

2.5
1

Johnson to Beaumont, 1 run

2.4
2

Johnson to Beaumont, 2 runs

2.3
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

2.2
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

2.1
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

1.6
.

Larosa to KE Bryce, 0 runs

1.5
W

Larosa to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)

1.4
.

Larosa to Kelly, 0 runs

1.3
2

Larosa to Kelly, 2 runs

1.2
1

Larosa to Beaumont, 1 run

1.1
.

Larosa to Beaumont, 0 runs

0.6
.

Johnson to Kelly, 0 runs

0.5
.

Johnson to Kelly, 0 runs

0.4
.

Johnson to Kelly, 0 runs

0.3
1

Johnson to Beaumont, 1 run

0.2
.

Johnson to Beaumont, 0 runs

0.1
1

Johnson to Kelly, 1 run