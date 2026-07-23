Squads The Blaze vs Durham List a One-Day Cup, Women 19.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Andrews Maria
no information yet
Armitage Hollie
all rounder
Ballinger Grace
bowler
Dobson Leah
batsman
Beaumont Tammy
wicket keeper
Filer Lauren
bowler
Bryce Kathryn
all rounder
Fraser Katherine
bowler
Bryce Sarah
wicket keeper
Glen Abigail
batsman
Claridge Ella
wicket keeper
Heath Bess
wicket keeper
Elwiss Georgia
all rounder
Johnson Trudy
all rounder
Gordon Kirstie
bowler
Levick Katie
bowler
Groves Josie
bowler
Marlow Emma
all rounder
Higham Lucy
all rounder
Robson Harriet
no information yet
Jones Amy
wicket keeper
Rodgers Mia
wicket keeper
Jones Emma
no information yet
Scott Lizzie
bowler
Kelly Marie
batsman
Thompson Grace
no information yet
Kirk Michaela
batsman
Turner Phoebe
bowler
Knott Charli
all rounder
Turner Sophia
bowler
McCarthy Cassidy
bowler
Villiers Mady
bowler
Phillips Charley
batsman
Wilson Tahlia
wicket keeper
Prendergast Orla
all rounder
Windsor Emily
batsman
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Thanawala Prisha
no information yet
Wheeler Amy
bowler
Match has not started yet