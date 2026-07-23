Squads The Blaze vs Durham List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

List a

BLA
BLA
DUR
DUR

Playing

BLA
BLA
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Andrews Maria

no information yet

Armitage Hollie

all rounder

Beaumont Tammy

wicket keeper

Bryce Kathryn

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Claridge Ella

wicket keeper

Heath Bess

wicket keeper

Elwiss Georgia

all rounder

Johnson Trudy

all rounder

Marlow Emma

all rounder

Higham Lucy

all rounder

Robson Harriet

no information yet

Jones Amy

wicket keeper

Rodgers Mia

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Thompson Grace

no information yet

Knott Charli

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper

Prendergast Orla

all rounder

Thanawala Prisha

no information yet

Bench

BLA
BLA
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet